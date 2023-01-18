На «Манчестер Юнайтед» нашелся покупатель

Первым в конкурс, главным призом в котором является «Манчестер Юнайтед», вступил британский миллиардер Джим Рэтклифф, пытавшийся в прошлом году приобрести «Челси». Принадлежащая ему нефтехимическая корпорация Ineos, уже собравшая солидный портфель спортивных активов, попытается получить контроль над одним из самых известных футбольных брендов, в последнее время, правда, превратившемся в бренд скорее проблемный. В ноябре представители владеющей им семьи Глейзер объявили о том, что готовы в ближайшее время продать клуб. Считается, что они хотят получить за него не менее £5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джим Рэтклифф, намеревающийся купить «Манчестер Юнайтед», уже является владельцем футбольных клубов «Ницца» и «Лозанна»

Фото: BERTRAND GUAY / AFP Джим Рэтклифф, намеревающийся купить «Манчестер Юнайтед», уже является владельцем футбольных клубов «Ницца» и «Лозанна»

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

В среду все ведущие британские медиаресурсы, такие как The Times, The Guardian, BBC, сообщили о том, что нефтехимическая корпорация Ineos, принадлежащая миллиардеру Джиму Рэтклиффу, зарегистрировала заявку на участие в конкурсе за право приобрести «Манчестер Юнайтед». Господин Рэтклифф, таким образом, стал первым, кто официально объявил о таком намерении, с тех пор как на повестке дня встал вопрос о смене собственников клуба.

С 2005 года он принадлежит американской семье Глейзер, которая потратила на покупку одного из самых известных футбольных брендов £790 млн. Впрочем, через некоторое время он превратился в бренд скорее проблемный.

С 2013 года, после ухода на пенсию легендарного тренера Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» не завоевывал значимых трофеев, а его финансовое положение нельзя назвать безупречным.

Из манчестерской отчетности следует, что в прошлом сезоне убытки клуба составили £115,5 млн (на £23 млн больше, чем сезоном ранее), а объем задолженностей вырос на 22% и достиг £514,9 млн. Болельщики «Манчестер Юнайтед» уже неоднократно устраивали акции протеста, призывая Глейзеров уйти. Вряд ли ценности бренду добавляет и свежий громкий скандал, связанный с расставанием команды с ее ярчайшей звездой — пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который в интервью перед чемпионатом мира в Катаре подверг резкой критике деятельность клубного менеджмента.

В ноябре семья Глейзер сообщила о том, что рассматривает различные варианты «стратегического развития» «Манчестер Юнайтед», включающие привлечение нового инвестора или продажу.

Вести сделку поручено инвестбанкам Raine Group и Rothschild & Co.

Первый имеет свежий опыт участия в процессе смены владельца топового футбольного клуба. Именно банк Raine Group весной вел сделку по продаже «Челси» за £4,25 млрд. Семья Глейзер, по данным Sky Sports и BBC, рассчитывает, невзирая на проблемы, выручить за клуб даже больше, чем Роман Абрамович выручил за «Челси»,— не менее £5 млрд, хотя текущая капитализация «Манчестер Юнайтед», акции которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в два с лишним раза меньше — около £2,2 млрд.

В том, что именно Джим Рэтклифф раньше всех вступил в гонку за обладанием клубом, нет ничего удивительного. Ineos и господин Рэтклифф уже довольно давно вкладывают деньги в спорт. Жемчужиной его пакета спортивных активов является сильнейшая в мировом велоспорте команда, перешедшая под крыло компании в 2019 году. Сейчас она называется Ineos Grenadiers. Кроме того, Ineos является партнером «Формулы-1». Британский миллиардер уже владеет и футбольными клубами, которые, правда, выглядят чрезвычайно скромными по сравнению с «Манчестер Юнайтед». Это швейцарская «Лозанна» и французская «Ницца».

Покупка «Манчестер Юнайтед», за который Джим Рэтклифф, родившийся неподалеку от Манчестера, болел в детстве, могла бы обеспечить ему создание большого футбольного «конгломерата».

Такие созданы компаниями City Football Group (CFG) и Red Bull, контролирующими по несколько команд, в том числе топовых (CFG, например, владеет «Манчестер Сити», Red Bull — «Лейпцигом»), и имеющими возможность эффективно развивать игроков внутри системы.

Джим Рэтклифф в 2022 году уже пытался прибрести ведущий клуб Английской премьер-лиги (АПЛ). Он участвовал в конкурсе, призом в котором был «Челси», но проиграл его консорциуму во главе с американским предпринимателем Тоддом Бёли. Комментируя его нынешние действия, BBC предполагает, что как раз то поражение, случившееся во многом из-за того, что он подключился к борьбе за лондонский актив намного позже других претендентов, заставило господина Рэтклиффа на сей раз сыграть на опережение. Предполагается, что формально Глейзеры начнут собирать заявки от потенциальных покупателей лишь в феврале.

Алексей Доспехов