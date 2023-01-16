Украинских маньяков запретили в России

Верховный суд РФ (ВС) на закрытом заседании в понедельник удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова о признании террористическим движения МКУ и его запрете на территории РФ. Сами участники движения расшифровывают это название как «Маньяки. Культ убийств», хотя иногда используют и другое — «Молодежь, которая улыбается». Как было отмечено в решении ВС, запрет в отношении движения, созданного на Украине, вступил в силу с момента оглашения его резолютивной части и, соответственно, принят к немедленному исполнению. Таким образом, теперь людям, которых силовики признают участниками МКУ, можно инкриминировать террористическую статью, а их дела рассматривать военными судами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Краснов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС ПРЕДОС Егор Краснов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС ПРЕДОС

Для вынесения решения по иску Игоря Краснова Верховному суду потребовалось не более часа. Само заседание из-за наличия в нем материалов, содержавших экстремистский характер, было проведено в закрытом режиме, а иск рассматривался судьей единолично. Никаких оппонентов у обращения генерального прокурора в Верховном суде не было. Представителя пресс-службы ВС пустили лишь на оглашение резолютивной части судебного решения. Она сообщила, что иск удовлетворен в полном объеме.

Движение «Маньяки. Культ убийств» и его многочисленные клоны признаны террористическими и запрещены на территории России.

Для тех, кто будет уличен силовиками в связях с «маньяками», это означает уголовное преследование по ст. 205. 4 УК, подразумевающей ответственность за организацию террористического сообщества или участие в нем. Организаторы, говорится в УК, могут получить сроки вплоть до пожизненного, а их сообщники — десять лет. Впрочем, обвинение может быть снято, если фигурант добровольно вышел из террористической организации и помог следствию и оперативным службам раскрыть деятельность других ее участников.

По данным прокуратуры, движение, целью которого является построение «расово чистого государства», действует как на Украине, так и в России. Участниками МКУ являются в основном молодые люди, часто несовершеннолетние, которые не всегда отдают отчет своим действиям.

Считается, что основателем МКУ еще в 2017 году выступил бывший футбольный фанат Егор Краснов (Маньяк) из украинского Днепра. До этого он якобы состоял в различных неонацистских организациях Украины, но там не прижился. Даже его бывших соратников, по данным ФСБ, удивляли радикальные идеи Егора Краснова, в основе которых был культ убийств.

Начал свою деятельность он с того, что вместе с сообщниками в городе Днепре нападал на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. При этом иногда жертвами экстремистов становились и «лица неславянской внешности». В декабре 2020 года Егора Краснова задержали. Накануне он вместе с сообщниками напал с ножом на наркозависимого молодого человека. Пострадавший, получивший несколько ранений, выжил и дал показания на основателя МКУ, в результате Егор Краснов оказался в украинском СИЗО.

По данным ФСБ России, находясь под стражей, молодой человек попал под контроль СБУ, сотрудники которой обеспечили его ноутбуком и прочими средствами связи, используя которые, Краснов курировал деятельность ячеек в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Ярославле и Геленджике.

Истец полагает, что деятельность МКУ координировалась черезTelegram-каналы, где периодически выкладывались видеоролики, пропагандировавшие насилие и убийства.

Впоследствии Егор Краснов стал призывать сторонников к насилию уже над чиновниками и стражами правопорядка. Правда, надо отметить, что большую часть готовившихся терактов и нападений удалось предотвратить.

Начиная с декабря 2020 года в разных городах России было задержано несколько десятков сторонников МКУ, готовивших, по данным следствия, теракты и убийства. Например, в конце апреля сотрудники ФСБ сообщили о задержании 16 предполагаемых сторонников МКУ в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, а также в Пущино Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области. По сообщению СКР, все эти лица были причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти. На сегодняшний день, по данным ФСБ, выявлено уже более сотни сторонников МКУ в 37 регионах России. Егор Краснов заочно арестован и объявлен в России в розыск.

Алексей Соковнин