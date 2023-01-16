ГИБДД решила пролить свет на нарушителей

Проект постановления правительства РФ, создающий для Госавтоинспекции дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных авто, вышел на финальную прямую. Новая редакция «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой, нештатными газоразрядными лампами в фарах. Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение.

Аналитический центр при правительстве РФ перешел к завершающей стадии обсуждения проекта правительственного постановления в новой редакции «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию авто. На этот перечень, напомним, ссылается ст. 12.5 КоАП, содержащая санкции от 500 руб. за неисправности транспортных средств: их применяют инспекторы ГИБДД. В пятницу документ обсуждался на рабочей группе «Безопасность дорожного движения» в рамках регуляторной гильотины, в ближайшие дни его обсудит рабочая группа «Автомобильный транспорт»: по данным “Ъ”, основная часть вопросов по документу снята, члены рабочих групп, скорее всего, поправки поддержат.

С декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных, за нарушение будет применяться штраф в 500 руб. Регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета (например, Красноярск сможет продлить зимний сезон до марта). Эта норма сегодня уже закреплена в техрегламенте Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. Поскольку КоАП на него не ссылается, то ГИБДД сейчас штрафовать не имеет права. На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины будут необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль (время может также меняться по решению субъектов федерации).

Новый перечень запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», например нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Они светят ярче обычных ламп, но их незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный для автомобиля с завода, будет являться нарушением, как и неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы.

Инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели. Нарушением будет являться также демонтаж регулятора тормозных сил: в случае его поломки многие автовладельцы, желая сэкономить, удаляют устройство, что приводит к преждевременной блокировке колес и ДТП. Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов будут также считаться нарушением.

От ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения отказалась. На одном из этапов, например, предлагалось использовать штраф в случае, если на приборной панели загорелась лампочка Check Engine, свидетельствующая о неисправности в двигателе (может загореться, к примеру, при заправке некачественным топливом). В финальной версии ее нет. В одной из версий перечня предлагалось считать нарушением наличие «капель технологических жидкостей в моторном отсеке», вспоминает сопредседатель рабочей группы «Автомобильный транспорт» Юрий Свешников: иными словами, неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости мог привести к штрафу. Этой нормы также не будет.

Одновременно с этим ГИБДД составила отдельный перечень нарушений и неисправностей, создающих «угрозу безопасности дорожного движения». При их обнаружении инспекторы в будущем будут применять новый механизм «запрещения эксплуатации», который опишут в отдельном законе, проект которого был представлен еще в 2020 году, “Ъ” писал о нем: он пока еще обсуждается, в Госдуму не вносился. Водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается. Перечень таких нарушений ГИБДД заранее, еще до принятия закона, предусмотрела в проекте постановления правительства: среди них неработающие стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля независимо от действия водителя (регулярно встречающийся вид поломки электроусилителей руля), неотрегулированные по ГОСТу фары, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности, неработающий или отсутствующий тахограф, разрушение деталей подвески. Для мотоциклистов это отсутствие подножки или рукоятки для пассажиров на седле, штатных дуг безопасности, присутствие люфта в соединении рамы с боковым прицепом (например, на мотоцикле «Урал»).

В результате работы с экспертами документ получился «сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения», считает сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин. Юрий Свешников добавил, что к работе над поправками привлекались специалисты ГУП «Мосгортранс», ассоциации грузоперевозчиков АСМАП — все их замечания также сняты в последней версии. Финальная версия поправок так и не дает ответа на вопрос, что делать автовладельцам, перемещающимся зимой между северными и южными регионами, когда в одном городе может быть плюсовая температура и зимняя резина не нужна, а в другом — метель и мороз, отмечает специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов (также участвовал в обсуждении поправок). Те, кто часто совершает такие поездки, может использовать всесезонную резину, поясняют в ГИБДД: ее не запретят.

После окончательных результатов голосования рабочих групп документ будет согласовываться в Белом доме, но уже в закрытом режиме, после чего направлен на подписание премьеру Михаилу Мишустину. В этом случае он может вступить в силу уже с 1 сентября, эта дата закреплена в последней версии.

Иван Буранов