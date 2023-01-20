«Победа» разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки любых размеров

«Победа» по решению Верховного суда смягчила правила о перевозке ручной клади. Авиакомпания исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы» не изменится.

Как сказано в пресс-релизе, лоукостер исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4x36x30 см). При этом другой вариант перевозки, согласно которому на борт можно брать любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи, если они помещаются в калибратор (36x30x27 см), сохранится.

«Победа» не первый раз меняет правила перевозки ручной клади по требованию Верховного суда. В 2019 году авиакомпания установила норму ручной клади в 10 кг за место и габариты 4x36x30 см (другой вариант перевозки — любое количество вещей любого веса, если суммарно они проходят через рамку 36x30x27 см). Позже «Победа» также разрешила провозить ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.

Дарья Эрозбек