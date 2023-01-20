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Надзор криптчал

«Росфинмониторинг» расширяет мониторинг

«Росфинмониторинг» потратит 340 млн руб. на совершенствование модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций. С учетом прежних тендеров на систему будет потрачено свыше 1 млрд руб. Средства пойдут на расширение состава отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов, обеспечение мониторинга и другой функционал. Однако ситуация осложняется тем, что это во многом международный бизнес, а сейчас контакты с зарубежными странами фактически заморожены. Кроме того, на повторение успешных мировых аналогов такой системы планируемых инвестиций просто не хватит, считают эксперты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Росфинмониторинг» намерен за 340 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций», следует из данных сайта госзакупок. В ведомстве не ответил на запрос “Ъ”.

Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов

Доработки софта позволят «Росфинмониторингу» создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, добавляет член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский. Кроме того, уделяется больше внимания развитию информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, говорит директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

В 2020 году «Росфинмониторинг» предложил включить в федеральную программу «Искусственный интеллект» проект «Прозрачный блокчейн». По данным РБК, на проект было запрошено 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023 году. Исполнителем проекта стал Физический институт им. Лебедева. В 2021 году «Росфинмониторинг» заказал создание модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткойна за 14,7 млн руб. Тендер выиграла ООО «Эр Си О», в то время подконтрольная Сбербанку. На мировом рынке существуют аналоги таких систем — Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и Chainalysis.

На сегодняшний день разработки «Росфинмониторинга», которые, по словам представителей ведомства, связаны с отслеживанием криптовалютных операций, не находятся в открытом доступе, отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Из годовых отчетов ведомства вплоть до 2021 года следует, что оно активно взаимодействовало в этой работе с зарубежными партнерами.

От качества исполнения тендера во многом зависит инструментарий «Росфинмониторинга», которым он сможет эффективно пользоваться и делиться с иными компетентными органами, считает господин Огиенко. «При этом в текущих геополитических условиях (с учетом многочисленных санкций.— “Ъ”) будет непросто обеспечить обновление российской базы данных, ее координацию и актуализацию с мировыми аналитическими системами криптоотрасли в режиме реального времени»,— добавил он. В частности, ведомству необходимо «взаимодействовать с сервисами, которые зарегистрированы в государствах, которые не применяют санкции в отношении РФ», подчеркивает господин Тугарин.

В мире аналогичные системы уже не один год собирают и обрабатывают миллиарды подозрительных и нелегальных адресов, умеют анализировать взаимосвязи и кластеризовать по рискам, поясняет СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин. Однако разрабатываемый модуль не сможет стать аналогом Crystal и Сhainalysis, так как заявленные суммы тендера недостаточны для копирования их функционала, а также специалисты, которые могут это воплотить в жизнь, «штучный товар и все они работают в зарубежных компаниях-лидерах», полагает он. На текущем этапе, уточняет господин Огиенко, в иностранных аналитических системах более активно внедряются логические блоки под управлением искусственного интеллекта, используются более совершенные процессоры и суперкомпьютеры, построенные на самых передовых чипах.

Ксения Куликова

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