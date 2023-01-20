Солнце поставили на паузу

Как выяснил “Ъ”, объем импорта солнечных панелей из Китая в Россию в 2022 году упал на 41% год к году и составил 20 МВт. Российский бизнес в прошлом году ставил на паузу покупку солнечных энергоустановок из-за сложной экономической ситуации. Однако начал расти спрос со стороны населения: после начала военных действий на Украине люди стали переводить дома на автономное энергоснабжение. Продавцы ожидают, что в текущем году объемы рынка вернутся к показателям 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Импорт солнечных панелей из Китая в Россию по итогам 2022 года составил 20 МВт, снизившись на 41% год к году, по оценкам «Вольта Энерджи» (официальный дистрибутор российского завода «Хевел»). Более половины импорта пришлось на бренды Delta, Sunways, Sila и Longi, сообщил “Ъ” директор «Вольта Энерджи» Николай Попов. Речь идет о китайских солнечных панелях, которые в России покупают физлица или бизнес для собственного энергоснабжения.

Объем импорта панелей из Китая в 2022 году оказался самым низким за предыдущие два года. Так, в 2019 году объем поставок китайских панелей составлял около 8,6 МВт, в 2020 году — 26,6 МВт, а в 2021 году — 34,1 МВт. При этом объем продаж отечественных модулей «Хевел» не изменился по отношению к 2021 году и составляет 4–5 МВт, уточнил господин Попов.

Целый квартал прошлого года держался высокий курс рубль/юань, поэтому покупатель отдавал предпочтение отечественным солнечным панелям, рассказывают в Ассоциации предприятий солнечной энергетики (АСЭ). На рынке отразилось и общее снижение покупательской способности, добавляют там. «Сложная и очень неопределенная экономическая ситуация, вероятно, снизила интерес к подобным инвестициям как у бизнеса, так и у домохозяйств»,— соглашаются в «Сообществе потребителей энергии».

Продажи снизились в основном из-за неопределенной ситуации у бизнеса, который на фоне негативных новостей переносил сделки или ставил на паузу, рассказывает коммерческий директор компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Его компания в 2022 году сократила продажи солнечных электростанций (СЭС) почти на треть, до 1,7 МВт. Причем физлица увеличивали покупки, рассказывает он: «Из-за опасений военной угрозы люди просили установить более дорогие автономные системы с накопителем энергии для загородных домов».

Крупным заказчиком СЭС в России были предприятия, включенные в международные цепи поставок, например в области FMCG или автокомпонентов, говорит Сергей Роженко из Kept. Проекты СЭС, как правило, выполнялись в рамках ESG-программ, но в прошлом году из-за ухода из РФ международных компаний спрос на такие решения ожидаемо упал. Вторым потребителем выступало частное домостроительство бизнес- и премиум-сегмента, где панель на крыше — это скорее красивый атрибут прогрессивности владельца, считает аналитик, отмечая, что и в этом сегменте спрос снизился.

Участники рынка надеются, что в текущем году показатели вернутся к росту. «Снижение цен на кремний вызывает осторожный оптимизм, позволяющий надеяться, что цены на оборудование стабилизируются и объем продаж модулей в 2023 году восстановится до объемов 2021 года»,— говорят в АСЭ. Господин Коняев считает, что население продолжит активно покупать СЭС с накопителями. Он отмечает, что в январе оживились переговоры с бизнесом, который хочет снизить расходы на электроэнергию.

Независимый аналитик Юрий Мельников отмечает, что данные о распространении ВИЭ в России «смотрятся блекло» на фоне мировой статистики. Так, по программам поддержки на оптовом рынке электроэнергии работают более 4 ГВт ВИЭ, а на розничном — более 50 МВт СЭС. Юрий Мельников приводит пример: в Ставропольском крае — российском лидере внедрения ВИЭ — доля установленной мощности зеленой генерации достигла 9%, по данным за декабрь 2022 года. Для сравнения: в Ирландии, сопоставимой со Ставропольем по территории и вдвое более населенной, доля генерации ВИЭ — около 30% в 2021 году.

Полина Смертина