Глава Евросовета заявил о «напряженных дебатах» в вопросе принятия санкций против России

Евросоюз продолжит обсуждать новые санкции против России, хотя дебаты в блоке с каждым разом становятся все более напряженными. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Каждая новая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей»,— сказал господин Мишель журналистам во время поездки в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по Bloomberg). Глава Евросовета отметил плодотворность переговоров и заявил, что уверен — союзникам удастся «усилить давление на Кремль»».

Шарль Мишель совершил необъявленный визит в Киев, отчасти для того, как пишет Bloomberg, чтобы помочь спланировать саммит ЕС-Украина. Он должен состоятся 3 февраля. На саммите обсудят вопрос вступления Украины в Евросоюз.

Против России в настоящий момент действуют девять пакетов санкций ЕС. В десятом пакете блок намерен сосредоточиться на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях. По данным СМИ, его могут принять до 24 февраля. Девятый пакет санкций был опубликован 16 декабря 2022 года. Он затронул 141 физическое и 49 юридических лиц.

Дарья Эрозбек