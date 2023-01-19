Запад и Россия меряются трибуналами

Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию с жесткой критикой России и призывом создать трибунал по Украине. Между тем действующее международное законодательство предполагает возможность создания такого трибунала только под эгидой ООН, а Москва как постоянный член Совбеза подобную инициативу точно заблокирует. Так что вместо этого и на Западе, и в России предлагают создать собственные, независимые от ООН трибуналы по Украине. Россия надеется увидеть в таком своем трибунале своих настоящих союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Резолюцию с требованием о создании «трибунала в связи с агрессией России» депутаты Европарламента приняли в четверг без лишних обсуждений. Результаты голосования говорили сами за себя: за выступили 472 парламентария, против — 19, воздержались 33.

В документе, имеющем декларативный характер, речь идет не только о создании трибунала (Латвия и Нидерланды уже предложили разместить его у себя), но и в целом об осуждении действий Москвы (и заодно Минска как ее союзника), требовании немедленно прекратить «всю военную активность на Украине», поддержке Киева со стороны ЕС, а также о возможностях создания такого финансового механизма, который позволил бы перенаправить замороженные в Евросоюзе российские средства на помощь Украине.

«Обсуждают фантасмагорические идеи о создании трибунала, какого-то механизма по репарациям с России. Пусть. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось. Все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям как трибуны. Им нужны трибуны, откуда они сотрясают воздух»,— заявил накануне на большой пресс-конференции по итогам 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху, нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет»,— до того отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дело в том, что создание подобного механизма под эгидой ООН возможно только с санкции Совета Безопасности.

Киев сейчас готовит проект соответствующей резолюции для выдвижения на рассмотрение Генассамблеи ООН в феврале. Но решения этой структуры носят рекомендательный характер.

А на уровне Совбеза Россия совершенно точно заблокирует подобную инициативу.

Альтернативу мог бы предложить Международный уголовный суд (МУС). Прокуратура суда еще 2 марта прошлого года приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Но потенциальные разбирательства сильно осложняет тот факт, что Москва отказалась от участия в работе МУС еще в 2016 году, а Киев полной юрисдикции этого суда так и не признал.

Вместо этого, как заявил на днях еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, свою работу по Украине начинают следователи из европейских структур и отдельных стран ЕС.

Полтора десятка стран Евросоюза уже ведут собственные расследования, сбором материалов по делу занимается Агентство ЕС по сотрудничеству в области криминального правосудия, а также национальные структуры совместно с украинскими коллегами.

Учитывая отсутствие на текущий момент «достаточного консенсуса» по вопросу о трибунале, важно, как пояснил господин Рейндерс, «собрать и сберечь свидетельства для судов, возможных в будущем». О необходимости создания специального механизма заявила в понедельник и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Кстати, в МУС эту идею назвали «подрывающей» их собственное расследование.

Между тем за создание трибунала по Украине ранее выступал и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ноябре он рассказал о необходимости «формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима на территории Украины по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международными трибуналами». «Мы знаем, что европейские страны сегодня проводят свое расследование и готовят судебное заседание в суде в Гааге. Убежден, что и мы должны подготовить свой адекватный ответ и создать эффективный судебный орган, куда войдут и Россия, и ее союзники»,— пояснил господин Бастрыкин.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе призвал сделать обвиняемыми в рамках международного военного трибунала руководство Украины, а также бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что они «замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями». Такие выводы господин Володин сделал из слов двух бывших лидеров о том, что Минские соглашения по Донбассу были нужны, чтобы дать Киеву дополнительное время и позволить ему стать сильнее.

Галина Дудина