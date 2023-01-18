Правительство Украины понесло небоевые потери

Утром в среду министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в авиакатастрофе в городе Бровары Киевской области. Вертолет с чиновниками летел на малой высоте, а затем упал рядом со зданием детского сада, что привело к дополнительным жертвам и разрушениям. Что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия крушения вертолета в городе Бровары, Украина

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Последствия крушения вертолета в городе Бровары, Украина

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

В среду, 18 января, Украина при трагических обстоятельствах лишилась практически всего руководства МВД: погиб министр Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и другие сотрудники. Вертолет с чиновниками вылетел из города Бровары Киевской области. Пролетев какое-то время на малой высоте, он упал возле здания детского сада. Число погибших в результате аварии достигло 18 человек, включая 3 детей, а пострадавших — 29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский Фото: Efrem Lukatsky / AP Замминистр внутренних дел Украины Евгений Енин Фото: mfa.gov.ua Следующая фотография 1 / 2 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский Фото: Efrem Lukatsky / AP Замминистр внутренних дел Украины Евгений Енин Фото: mfa.gov.ua

«При крушении вертолета в детском саду упали перекрытия, образовались завалы, там сейчас идут спасательные работы»,— заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Четко ответить на вопрос, куда именно направлялись чиновники, он отказался. «Министр внутренних дел направлялся в одну из горячих точек в нашей стране, где идут боевые действия»,— сказал господин Тимошенко.

Причины трагедии тоже пока остаются под вопросом. «Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины»,— сказал по этому поводу генпрокурор Украины Андрей Костин.

В пользу какой-то конкретной версии — техническая неисправность, ошибка пилота или диверсия — следствие, видимо, будет склоняться после изучения показаний свидетелей, коих немало.

«У меня есть просьба к людям, которые видели полет вертолета, как мы понимаем, он продолжительный период времени летел на низкой высоте, обратиться в национальную полицию. Мы приедем к вам и все запишем»,— заявил начальник главного управления национальной полиции Украины по Киевской области Андрей Небитов.

На немногочисленных кадрах с места аварии видно, что погода была пасмурной и туманной. Впрочем, некоторые утверждают, что возгорание произошло еще в полете. «Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное»,— заявила телеканалу «Суспильне» жительница одного из соседних домов. Указывать ее имя в титрах журналисты не стали.

Упавший вертолет был модели Super Puma (AS 332). Машины такой модели Украине передала Франция — для нужд государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МВД.

Кирилл Кривошеев