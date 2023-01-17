Не нужен им берег дубайский

После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России. Официально запретить им покидать страну местные власти не могут, но, как выяснил “Ъ”, уже во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делясь в соцсетях кадрами своего отдыха на море, депутаты Денис Долженко (на фото) и Максим Васильев даже не подозревали, какую волну критики и запретов они поднимут

Фото: Денис Долженко Делясь в соцсетях кадрами своего отдыха на море, депутаты Денис Долженко (на фото) и Максим Васильев даже не подозревали, какую волну критики и запретов они поднимут

Фото: Денис Долженко

В понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». «В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня»,— заявил господин Кувшинников, комментируя поездку члена фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Дениса Долженко в Дубай (ОАЭ). По словам губернатора, чиновникам и депутатам следует «посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается»,— земляков, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напомним, во время новогодних праздников сразу два региональных депутата подверглись резкой критике из-за отпуска за границей. Сначала бурю негодования пользователей соцсетей вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике, а затем — селфи господина Долженко из Дубая. На зарубежные поездки парламентариев обратил внимание первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, который не поскупился на нелестные эпитеты в их адрес. Первого он назвал «дерьмом» и призвал сложить депутатский мандат, а второго пообещал выгнать из партии (см. “Ъ” от 9 и 11 января). Впрочем, господин Васильев слагать полномочия отказался, а Денис Долженко, как оказалось, в ЕР и не состоял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курский депутат Максим Васильев на отдыхе в Мексике

Фото: Максим Васильев Курский депутат Максим Васильев на отдыхе в Мексике

Фото: Максим Васильев

После этого во многих субъектах началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха. Так, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский пояснил “Ъ”, что официально ограничить выезд чиновников и депутатов за границу невозможно, поскольку у региональных властей нет соответствующих полномочий, но «все понимают, что означает эта рекомендация».

13 января глава фракции ЕР в Тамбовской облдуме Юрий Плужников «в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире» рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, в том числе в «дружественные страны». Аналогичной позиции придерживаются единороссы и в некоторых других региональных парламентах — например, в законодательном собрании Свердловской области. «Мы обсуждали это в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции»,— рассказала “Ъ” лидер депутатского объединения Елена Чечунова.

Рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл, рассказали “Ъ” в пресс-службе главы республики. Она устная и пока никем из чиновников и депутатов не нарушалась, добавили там. «Все коллеги здравомыслящие, понимают момент и не злоупотребляют поездками за границу»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства Новгородской области. Аналогичные негласные запреты существуют в Чувашии и Северной Осетии, рассказали “Ъ” источники в республиканских правительствах. А в Брянской области неофициальная рекомендация не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года, заявил “Ъ” источник, близкий к правительству региона: «Еще в начале СВО губернатор Александр Богомаз собирал всех чиновников и депутатов и там об этом говорил».

Впрочем, с такой постановкой вопроса согласны далеко не везде. Например, глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил “Ъ”, что выезд за рубеж — это «личное дело каждого». «Проблема не в том, что кто-либо куда-то выезжает. Аморально выкладывать это в публичное пространство и кичиться своим отпуском, возможностями»,— сказал депутат. По его словам, перед Новым годом до всех членов партии был доведен «кодекс единороссов», где «все четко прописано: никакого фешена, никаких гламурных тусовок, дорогих автомобилей». «Запрета на выезд за границу нет, но нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях»,— резюмировал господин Крупник.

По мнению политолога Константина Калачева, кампания по отказу от заграничного отдыха больше похожа на региональный пиар и «подражание большим начальникам». «На федеральном уровне пока речь больше идет о том, чтобы не отражать заграничный отдых в соцсетях, да и зарубежье разное: отдых в Иране нельзя уравнять с посещением американского Майами. Но у истории есть потенциал, желающие сделать чиновников и депутатов невыездными наверняка найдутся»,— поясняет эксперт. Он полагает, что подобный запрет будет демотивировать и создавать дискомфорт, тогда как «профессиональных людей надо беречь, иначе уйдут в бизнес-структуры».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”