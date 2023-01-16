Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фуры двинулись в обход

Автоперевозки в РФ выросли в 2022 году

Автомобильные грузоперевозки в РФ в 2022 году, несмотря на обвал весной, выросли в первую очередь за счет второго полугодия, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. Однако относительно экспортно-импортных перевозок у них нет единого мнения: рост импортных поставок во втором полугодии через Турцию и Китай мог только компенсировать весеннее падение. Экспортные перевозки на европейском направлении серьезно упали, за исключением отдельных стран.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре — на 22%. Синхронно изменялись и ставки на перевозки внутри страны, которые прибавили во втором полугодии 29,7%, что привело к итоговому их росту на 3,9% в 2022 году.

Импортные перевозки за 2022 год, по данным ATI.SU, выросли на 41% по количеству заявок, «при этом практически весь прирост обеспечила вторая половина года». Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли — на 34% и 109% соответственно по итогам года, сообщает ATI.SU, отмечая, что еще более впечатляющую динамику показали Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%). Также существенно вырос спрос на перевозки из Узбекистана, Киргизии, Грузии и Китая. При этом на европейских направлениях, несмотря на ограничения, обвала не произошло, отмечает ATI.SU: несколько выросли заявки на перевозки из Сербии, Эстонии и Испании, сравнительно немного (до 15%) потеряли Италия, Литва, Франция и Польша, чуть большие потери на немецком направлении (23%). «По-настоящему заметно просел спрос лишь на доставку грузов из Финляндии (на 59%)»,— подчеркивают в ATI.SU.

Что касается экспортных перевозок, потери на европейских направлениях оказались более существенными. Почти в два раза просел спрос на грузоперевозки в Германию, Италию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Румынию. На прежнем уровне осталось количество заявок на перевозки в Польшу и Литву, а на доставку в Чехию спрос даже вырос на 38%, сообщает ATI.SU, отмечая, что в целом спрос на экспортные перевозки остался на прошлогоднем уровне за счет дружественных стран. Немного просела доставка в Белоруссию и Казахстан (на 4% и 3% соответственно), зато резко прибавили Иран (на 323%) и Турция (на 187%), а спрос на доставку грузов в Китай, Грузию и Армению, по оценкам биржи, вырос примерно в два раза.

Другие участники рынка скорее подтверждают тенденцию внутренних автоперевозок к росту в 2022 году, тогда как по вопросам импорта и экспорта есть расхождения.

«Объем внутрироссийских перевозок по итогам 2022 года действительно вырос,— говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.— Точно можно сказать, что Китай стал нашим торговым партнером №1, а Турция взяла на себя роль главного транзитного хаба европейских товаров. Но надо понимать, что рост экспорта по итогам года почти на 25% обусловлен не столько увеличением объемов поставок, сколько повышением стоимости товаров, в первую очередь энергоносителей. Импорт из недружественных стран ожидаемо сократился — по разным данным, на 55–60%. При этом существенно выросли поставки из нейтральных либо лояльных к России государств. В целом же импорт за 2022 год, по нашим оценкам, упал на 20%. Это произошло под влиянием целого ряда факторов, таких как падение покупательной способности населения, частичная мобилизация, которая отвлекла значительное количество трудоспособных граждан, и отток более 1 млн человек за границу». Кроме того, добавляет господин Латинский, возможно, не все типы товаров удается завезти в Россию по параллельному импорту.

Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок Россия и страны СНГ Noytech Supply Chain Solutions, полагает, что рост импортных перевозок, на который указывает ATI.SU, обусловлен компенсационным эффектом из-за сбоев в первой половине года. «Многие перестраивали логистику на доставку грузов из других стран, к тому же стоимость перевозки в денежном выражении по многим направлениям увеличилась,— говорит он.— Осуществлять экспортные перевозки стало еще сложнее, поскольку многие товарные позиции, перевозимые ранее автотранспортом, попали под европейские ограничения». Рост к концу года господин Головко также объясняет компенсационными перевозками из-за простоев в первом полугодии и сезонностью: в четвертом квартале традиционно высокие объемы доставок из-за праздников. «Мы подтверждаем рост ставок, но это связано с инфляционными эффектами и нагрузкой на бизнес из-за закрытых границ»,— отмечает он.

Гендиректор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани считает главным трендом года открытие новых маршрутов, в том числе в Китай, Индию и Турцию. Спрос на доставку грузов в Турцию вырос на 30%, и «Деловые линии» запустили новый морской маршрут для поставки контейнерных грузов из Турции в Россию. Господин Мадани отмечает рост межтерминальных перевозок группы на 8,5% в 2022 году, а также рост в 5% по грузовым авиаперевозкам, несмотря на их падение весной.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...