Фуры двинулись в обход

Автомобильные грузоперевозки в РФ в 2022 году, несмотря на обвал весной, выросли в первую очередь за счет второго полугодия, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. Однако относительно экспортно-импортных перевозок у них нет единого мнения: рост импортных поставок во втором полугодии через Турцию и Китай мог только компенсировать весеннее падение. Экспортные перевозки на европейском направлении серьезно упали, за исключением отдельных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре — на 22%. Синхронно изменялись и ставки на перевозки внутри страны, которые прибавили во втором полугодии 29,7%, что привело к итоговому их росту на 3,9% в 2022 году.

Импортные перевозки за 2022 год, по данным ATI.SU, выросли на 41% по количеству заявок, «при этом практически весь прирост обеспечила вторая половина года». Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли — на 34% и 109% соответственно по итогам года, сообщает ATI.SU, отмечая, что еще более впечатляющую динамику показали Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%). Также существенно вырос спрос на перевозки из Узбекистана, Киргизии, Грузии и Китая. При этом на европейских направлениях, несмотря на ограничения, обвала не произошло, отмечает ATI.SU: несколько выросли заявки на перевозки из Сербии, Эстонии и Испании, сравнительно немного (до 15%) потеряли Италия, Литва, Франция и Польша, чуть большие потери на немецком направлении (23%). «По-настоящему заметно просел спрос лишь на доставку грузов из Финляндии (на 59%)»,— подчеркивают в ATI.SU.

Что касается экспортных перевозок, потери на европейских направлениях оказались более существенными. Почти в два раза просел спрос на грузоперевозки в Германию, Италию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Румынию. На прежнем уровне осталось количество заявок на перевозки в Польшу и Литву, а на доставку в Чехию спрос даже вырос на 38%, сообщает ATI.SU, отмечая, что в целом спрос на экспортные перевозки остался на прошлогоднем уровне за счет дружественных стран. Немного просела доставка в Белоруссию и Казахстан (на 4% и 3% соответственно), зато резко прибавили Иран (на 323%) и Турция (на 187%), а спрос на доставку грузов в Китай, Грузию и Армению, по оценкам биржи, вырос примерно в два раза.

Другие участники рынка скорее подтверждают тенденцию внутренних автоперевозок к росту в 2022 году, тогда как по вопросам импорта и экспорта есть расхождения.

«Объем внутрироссийских перевозок по итогам 2022 года действительно вырос,— говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.— Точно можно сказать, что Китай стал нашим торговым партнером №1, а Турция взяла на себя роль главного транзитного хаба европейских товаров. Но надо понимать, что рост экспорта по итогам года почти на 25% обусловлен не столько увеличением объемов поставок, сколько повышением стоимости товаров, в первую очередь энергоносителей. Импорт из недружественных стран ожидаемо сократился — по разным данным, на 55–60%. При этом существенно выросли поставки из нейтральных либо лояльных к России государств. В целом же импорт за 2022 год, по нашим оценкам, упал на 20%. Это произошло под влиянием целого ряда факторов, таких как падение покупательной способности населения, частичная мобилизация, которая отвлекла значительное количество трудоспособных граждан, и отток более 1 млн человек за границу». Кроме того, добавляет господин Латинский, возможно, не все типы товаров удается завезти в Россию по параллельному импорту.

Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок Россия и страны СНГ Noytech Supply Chain Solutions, полагает, что рост импортных перевозок, на который указывает ATI.SU, обусловлен компенсационным эффектом из-за сбоев в первой половине года. «Многие перестраивали логистику на доставку грузов из других стран, к тому же стоимость перевозки в денежном выражении по многим направлениям увеличилась,— говорит он.— Осуществлять экспортные перевозки стало еще сложнее, поскольку многие товарные позиции, перевозимые ранее автотранспортом, попали под европейские ограничения». Рост к концу года господин Головко также объясняет компенсационными перевозками из-за простоев в первом полугодии и сезонностью: в четвертом квартале традиционно высокие объемы доставок из-за праздников. «Мы подтверждаем рост ставок, но это связано с инфляционными эффектами и нагрузкой на бизнес из-за закрытых границ»,— отмечает он.

Гендиректор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани считает главным трендом года открытие новых маршрутов, в том числе в Китай, Индию и Турцию. Спрос на доставку грузов в Турцию вырос на 30%, и «Деловые линии» запустили новый морской маршрут для поставки контейнерных грузов из Турции в Россию. Господин Мадани отмечает рост межтерминальных перевозок группы на 8,5% в 2022 году, а также рост в 5% по грузовым авиаперевозкам, несмотря на их падение весной.

Наталья Скорлыгина