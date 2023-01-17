Игры русифицируются

На фоне масштабных изменений на отечественном рынке разработки видеоигр, которые начались в 2022 году, компания 1С перевела в российскую юрисдикцию свои структуры дистрибуции игр. Так компания упрощает управление активами, которое существенно усложнилось из-за санкций. Это позволит 1С активнее заняться разработкой и дистрибуцией игр в стране, составив конкуренцию VK, предполагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что 1С приобрела у кипрской DM Investments Multi Ventures Inc. Ltd 100% долей в ООО «Компания Софт Клаб» и ООО «1С-Софтклаб». Реструктуризация произошла в конце ноября 2022 года. Обе компании занимаются дистрибуцией и издательством видеоигр, их общая выручка по итогам 2021 года составила 11,5 млрд руб. при чистой прибыли 89,2 млн руб. Они и так принадлежали 1С через кипрский офшор, но сейчас компания перевела их в прямое владение.

Реструктуризация направлена на упрощение управления группой компаний, пояснили “Ъ” в 1С: «Убирается промежуточный субхолдинг, при этом не меняются основные бизнес-процессы и бенефициарное владение собственностью». Представитель компании добавил, что 1С ведет разработку «в соответствии с планами»: помимо расширения существующей линейки «Ил-2 Штурмовик» и поддержки онлайн-шутера «Калибр» (их разработкой занимается 1С Game Studious) компания намерена разрабатывать новые игры, уже идет набор сотрудников для этих проектов.

В 2022 году российский рынок видеоигр претерпел существенные изменения: с началом военной операции на Украине из России начали уходить крупные разработчики, ситуацию усугубило начало частичной мобилизации в сентябре (см. “Ъ” от 26 сентября). Кроме того, VK продал свое игровое подразделение My.Games (владеет долями в ряде студий разработки) управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, запустил собственный игровой магазин и планирует вновь начать инвестировать в видеоигровые студии (см. “Ъ” от 11 января). Аналогичная реструктуризация произошла и в студии Wargamming (WG, выпускает World of Tanks, World of Warships) (см. “Ъ” от 16 ноября 2022 года).

На фоне этих событий государство в 2022 году стало проявлять большой интерес к развитию индустрии, например, Минцифры обсуждает с участниками рынка перспективу запуска нового федерального проекта для поддержки российской игровой индустрии (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года).

Сейчас управление активом через кипрскую прослойку осложнено в связи с санкциями и, как следствие, сложностями в выстраивании отношений с банками, аудиторами, а также проведении любого корпоративного процесса, например, назначения топ-менеджеров или проведения любых сделок, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов: «В таком случае устранить лишнее звено в структуре управления активом абсолютно логичное решение, которое позволит существенно упростить управление компаниями». Наличие промежуточного звена в текущих условиях создает сложности как на самом Кипре, так и в России, соглашается эксперт Moscow Digital School Владислав Чуканов.

Собеседник “Ъ” на рынке игровой разработки поясняет, что «1С Софтклаб» занимается дистрибуцией физических, а не цифровых копий игр. По его мнению, компания планирует заняться в России цифровой дистрибуцией игр через собственную площадку: «Это нужно, чтобы не зависеть от конкурентов, например VK. Но для развития 1С требуется сотрудничество с другим сильным игроком с похожей аудиторией и сильной экспертизой, например с Lesta».

Сотрудник крупной русскоязычной игровой студии предполагает, что вывод из офшора игровых активов 1С впоследствии поможет компании получать господдержку.

Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев считает, что 1С пытается консолидировать игровые активы для реализации возможности увеличения доли на российском рынке: «В 2022 году на рынке стало свободнее, в том числе от зарубежных игроков, к тому же покупка зарубежных игр, как и оплата внутриигровых сервисов, осложнена, а спрос никуда не делся. На этом фоне российские издатели и разработчики видят возможность забрать себе аудиторию».

Никита Королев