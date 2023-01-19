Одобряй, но отклоняй

Госдума в четверг отклонила сразу пять законопроектов о возвращении отмененной в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров. Авторы-оппозиционеры апеллировали к Библии и президенту, единороссы же в ответ указывали на отсутствие источников финансирования, хотя и соглашались, что индексировать выплаты работающим пенсионерам все-таки нужно. Олег Смолин (КПРФ) в связи с этим предложил создать межфракционную группу и проработать вопрос вместе с правительством. Также он счел целесообразным вновь попытаться направить запрос на эту тему в Конституционный суд: год назад коммунистам и эсерам не хватило для этого всего одной подписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Оксаны Дмитриевой и Геннадия Зюганова нет никаких сомнений в необходимости возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ У Оксаны Дмитриевой и Геннадия Зюганова нет никаких сомнений в необходимости возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пять альтернативных законопроектов о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров внесли фракции ЛДПР и КПРФ, внефракционный депутат Оксана Дмитриева, а также парламенты Хакасии и Ненецкого автономного округа. Регионы попросили рассматривать их документы без доклада, зато авторы-депутаты блеснули красноречием.

«Когда в 2016 году вводилась норма об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, это объяснялось временными трудностями,— напомнил Ярослав Нилов (ЛДПР).— Но это постоянно действующая норма. Неоднократно депутаты пытаются эту норму убрать и восстановить социальную справедливость».

Оксана Дмитриева сослалась на Библию, где «трижды повторяется: "Да воздастся каждому по делам его"».

При этом замораживание индексации — это «не только не по-христиански, не по справедливости, но еще и экономически безграмотно», заверила она, ведь с 2016 года число работающих пенсионеров уменьшилось более чем вдвое — с 14,2 млн до 6,9 млн человек. «И именно сейчас наиболее нужны квалификации и трудовые навыки, которые есть у этого поколения,— отметила депутат.— Именно их, рабочих, инженеров, ждали в том числе на оборонных предприятиях в год специальной военной операции».

Олег Смолин напомнил, что проект КПРФ — уже третья попытка коммунистов решить проблему индексации пенсий работающих пенсионеров. И рассказал историю о том, как, будучи в составе рабочей группы по изменению Конституции, прямо спросил Владимира Путина, означает ли поправка об индексации пенсий, что индексироваться будут пенсии и работающих, и неработающих пенсионеров.

«Я получил от президента конкретный ответ: "Вы в Государственной думе принимаете законы, как вы решите, так и будет". Не надо уклоняться от ответственности!» — призвал коллег господин Смолин.

Он также отдельно обратился к единороссам: «Возобновление индексации имело бы колоссальные политические последствия и было бы мощным фактором расширения политической базы для действующей власти. Поэтому коллеги из правящей партии должны быть заинтересованы в этом значительно больше, чем коллеги от фракций оппозиционных».

Выступившая от профильного комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб («Единая Россия») спорить с этим не стала и даже призналась, что «и сама бы дополнительно добавила аргументы к звучащим с этой трибуны». Но сейчас, по ее мнению, не время принимать такие решения, хотя «можно сорвать аплодисменты и сказать, что на бумаге мы повышаем всем пенсии». Если в 2016 году решение о заморозке индексации принималось из-за экономических трудностей, то и сейчас ситуацию нельзя назвать благоприятной «с учетом санкционного давления на РФ и значительных потерь в составе Фонда национального благосостояния, из которого авторы предлагают как раз взять те самые недостающие средства», пояснила госпожа Бессараб. Она также сообщила, что ее комитет обратился в Счетную палату с просьбой предоставить «исчерпывающую информацию о потерях бюджета», и предложила дождаться ответа и уже с его учетом вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Депутат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг, в свою очередь, поинтересовался у фракции ЛДПР, почему она не поддержала подготовленную эсерами жалобу в Конституционный суд (КС) на решение об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров (год назад СРЗП и КПРФ собрали под этим обращением 89 из необходимых 90 подписей). Ярослав Нилов ответил, что ему неизвестно, чем тогда закончился и был ли вообще диалог между главой СРЗП Сергеем Мироновым и тогдашним лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Такие решения должны приниматься только после обсуждения лидерами фракций, «это вопрос политической культуры», уверен депутат.

После того как Дума отклонила все пять законопроектов (они набрали от 117 до 119 голосов), Олег Смолин предложил создать межфракционную рабочую группу и обсудить с правительством, действительно ли отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров выгоден или же это та самая ситуация, когда «скупой платит дважды».

Он также выступил за то, чтобы повторить попытку обращения в КС, «тем более что все за». А Светлана Бессараб в своем заключительном слове снова согласилась с тем, что индексировать пенсии нужно, но «вопрос в том, в каких параметрах». И этот вопрос, по ее мнению, можно и нужно обсудить с правительством. Напомним, что год назад единороссы тоже уверяли, что выступают за возвращение индексации и уже ведут на этот счет переговоры с правительством.

Ксения Веретенникова