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Главой Белгорода стал бывший мэр Симферополя Валентин Демидов

Депутаты горсовета Белгорода сегодня, 17 января, избрали первого заместителя главы городской администрации Валентина Демидова на пост мэра. Прежний градоначальник Антон Иванов ушел в отставку прошлой осенью.

За кандидатуру господина Демидова проголосовали 33 из 36 депутатов. Его соперниками были директора ООО «Сити-Бел» и ООО «ГрадъСервис» Владимир Бывшев и Евгений Сошенко. За последнего проголосовал один депутат, два бюллетеня признаны недействительными.

Представляя депутатам свою программу, Валентин Демидов среди основных задач назвал реализацию всех обязательств социального характера и городских проектов. Кроме того, чиновник намерен поддерживать инвестиционный климат и активизировать работу по наполнению бюджета и оптимизации трат за счет более эффективных госзакупок. До голосования депутатам зачитали письмо белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, который поддержал представленную кандидатуру, отметив наличие у господина Демидова опыта и необходимых компетенций.

Валентин Демидов родился в 1976 году в Липецкой области. В 2007 году стал главой Армянска на севере Крыма (на тот момент полуостров входил в состав Украины). В июне 2015 года глава республики Сергей Аксенов назначил господина Демидова министром экономического развития Крыма, но уже в декабре 2016-го он ушел с поста по собственному желанию. В сентябре 2020 года чиновник стал заместителем главы администрации Симферополя, а весной 2021-го был избран главой крымской столицы. Однако и этот пост Валентин Демидов покинул досрочно, не проработав и года. Сергей Аксенов объяснял отставку мэра тем, что тот «не достиг необходимых результатов и признал недоработку». С 12 октября 2022 года господин Демидов занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода.

Сергей Толмачев, Воронеж

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