Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны Бориса Писториуса. Он будет приведен к присяге 19 января, сообщила пресс-служба правительства Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Matthias Balk / dpa / AP Борис Писториус

Фото: Matthias Balk / dpa / AP

«Писториус — чрезвычайно опытный политик, опытный в управлении, много лет занимающийся политикой безопасности, и с его компетентностью, напористостью и открытым сердцем он как раз тот человек, который поможет германской армии пережить этот поворотный момент»,— приводит пресс-служба слова Олафа Шольца.

В пресс-релизе отмечается, что канцлер выбрал господина Писториуса в качестве нового министра обороны после консультации с руководством Социал-демократической партии Германии, членами которой являются оба политика.

Борис Писториус с 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого был мэром города Оснабрюк (2006–2013).

Ранее пост министра обороны ФРГ занимала Кристина Ламбрехт. 16 января она официально попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от должности министра обороны Германии. В своем заявлении госпожа Ламбрехт пояснила, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ и это отодвинуло дискуссии о нуждах бундесвера на задний план. Господин Шольц принял ее отставку.

Об отставке министра обороны — в материале «Ъ» «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

Эрдни Кагалтынов