Вьетнам потерял президента

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук сегодня подал в отставку, которую тут же утвердил Центральный комитет правящей в стране Компартии. Как сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА), глава государства взял на себя ответственность за неутихающий коррупционный скандал с участием высших должностных лиц. Первая добровольная отставка президента в истории вьетнамского государства, живущего в условиях однопартийной системы, стала результатом антикоррупционной кампании, которую возглавил генсек Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг. Ее результатом может стать не сокрушение устоев, а ротация правящей элиты при сохранении руководящей роли КПВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нгуен Суан Фук

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters Нгуен Суан Фук

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters

Уход президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, который был назначен на свой пост в апреле 2021 года и не проработал главой государства и двух лет, стал главной политической сенсацией в жизни 95-миллионого государства Юго-Восточной Азии.

Управляемый Компартией Вьетнам выглядел цитаделью политической стабильности и устойчивости к неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, к тому же он в меньшей степени, чем его соседи, пострадал от пандемии COVID-19.

Сумев провести либеральные экономические реформы, страна с относительно невысоким доходом на душу населения на фоне других государств АСЕАН демонстрировала впечатляющие темпы роста ВВП. В прошлом году они достигли 8% — самый высокий показатель за последние 25 лет.

В этой ситуации скоропостижный уход президента Нгуен Суан Фука стал полной неожиданностью для многих

Еще в пятницу вечером он присутствовал на стадионе в Ханое на футбольном матче национальной сборной страны, которая проводила первую игру финала чемпионата Федерации футбола АСЕАН против Таиланда. На фотографиях со стадиона президент выглядел жизнерадостным и уверенным в себе, радовался забитым голам своей команды.

Однако, согласно утечкам, появившимся позднее во вьетнамских СМИ, в тот же день Политбюро КПВ на своем закрытом заседании проголосовало за смещение Нгуен Суан Фука с поста президента.

Это и предопределило его отставку, которая была названа добровольной. «На состоявшемся 17 января заседании ЦК КПВ 13-го созыва была рассмотрена просьба товарища Нгуен Суан Фука о прекращении по собственному желанию занятия им должности и уходе в отставку с постов члена Политбюро ЦК КПВ, члена ЦК 13-го созыва, президента Социалистической Республики Вьетнам и председателя Совета национальной обороны и безопасности на период с 2021 по 2026 год»,— сообщило сегодня ВИА.

По информации ВИА, ссылающегося на заявление ЦК КПВ, Нгуен Суан Фук «взял на себя политическую ответственность руководителя, когда многие должностные лица, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения и недостатки» в проводившейся вьетнамским государством кампании по профилактике эпидемии COVID-19 и контролю за ней.

«На основании действующего устава партии и с учетом пожеланий товарища Нгуен Суан Фука ЦК партии утвердил решение о его отставке со всех занимаемых постов»,— говорится в сообщении ВИА.

Несмотря на то что подробности коррупционного скандала в Ханое, жертвой которого стал глава государства, не разглашаются, ранее судебному преследованию были подвергнуты более 100 чиновников высшего и среднего звена, включая бывшего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга и бывшего министра науки и технологий Чу Нгок Аня.

Кроме того, в первые дни января скандал привел к отставке заместителя премьер-министра Ву Дык Дама и еще одного вице-премьера — Фам Бинь Миня.

Притом что социальные сети наводнили многие скандальные истории о взяточничестве, коррупции и других многочисленных злоупотреблениях в высших эшелонах вьетнамской власти, которые не могут быть полностью достоверными, самым громким стал скандал со взяточничеством, связанный с авиарейсами по доставке на родину вьетнамских граждан, оказавшихся за границей во время пандемии COVID-19.

Только в рамках этой истории судебному преследованию были подвергнуты 40 правительственных чиновников, высокопоставленных дипломатов и бизнесменов.

Есть основания полагать, что их число может вырасти. На прошлой неделе предупреждение от Секретариата КПВ получил бывший глава правительственной канцелярии Май Тиен Зунг, который может стать следующим фигурантом скандала.

Развернутую в стране антикоррупционную кампанию возглавил лично генсек вьетнамской Компартии Нгуен Фу Чонг, который заявил, что в борьбе с коррупцией не должно быть «запретных тем». Подтверждением этому и стала первая в истории вьетнамского государства досрочная отставка президента.

Примечательно, что нынешний генсек вьетнамской Компартии занимал президентское кресло с 2018 по 2021 год и уступил его Нгуен Суан Фуку, позднее попавшему в опалу.

Учитывая, что борьба с коррупцией уже привела к масштабным кадровым перестановкам во вьетнамском руководстве, главный вопрос состоит в том, может ли это в дальнейшем привести к разгерметизации однопартийной политической системы страны и ввергнуть ее в новый этап политической смуты.

Однако, инициировав очищение госаппарата и партийных рядов, генсек КПВ Нгуен Фу Чонг рассчитывает провести безболезненную ротацию политической элиты, только укрепив власть вьетнамских коммунистов.

Сергей Строкань