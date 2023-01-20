Продукты импортозамещают руководителей

Иностранные топ-менеджеры продолжают покидать российские офисы. Руководивший шесть лет подразделением швейцарского производителя продуктов Nestle Марсиаль Роллан уступил место экс-директору по продажам компании Денису Войтюку. Выбор внутреннего кандидата может помочь сохранить преемственность и вряд ли скажется на качестве управления бизнесом, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Gillieron / AP Фото: Laurent Gillieron / AP

Гендиректором «Нестле Россия», ведущей бизнес Nestle в регионе Россия и Евразия, 17 января стал Денис Войтюк, следует из данных ЕГРЮЛ. Он сменил Марсиаля Роллана, который возглавлял компанию с 2017 года, а до того руководил Nestle во Франции, Южной Азии и Турции. Господин Войтюк ранее работал в российском Nestle директором по продажам, следует из сообщений СМИ. В российском офисе Nestle пояснили “Ъ”, что смена гендиректора — «часть регулярного кадрового цикла» и объясняется предстоящим выходом Марсиаля Роллана на пенсию.

Швейцарская Nestle — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных. Портфель брендов включает KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquick, NAN, Gerber, Perrier, Purina. В России управляет семью фабриками, где выпускает кофе, кондитерские изделия, детское питание и т. д. В 2021 году выручка «Нестле Россия» выросла на 14,3%, до 189,57 млрд руб., чистая прибыль была 7,48 млрд руб. После начала военных действий на Украине Nestle объявила о приостановке в РФ новых инвестиций, рекламы и об ограничении поставок продукции.

Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев говорит, что волна массового исхода иностранных топ-менеджеров из России прошла весной 2022 года, а сейчас «ситуация в целом стабильнее и отличается для каждой компании». По его словам, найти замену среди иностранных специалистов сложно, так как те в текущих условиях «не стремятся работать в России». Назначение местного гендиректора в некоторых случаях может быть связано с желанием сделать российское подразделение более обособленным, даже если планов по его продаже или отделению сейчас нет, добавляет господин Алексеев.

Партнер компании Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова поясняет, что замены предпочитают искать внутри компаний, причем в бизнесе, где иностранец занимает руководящую должность, почти всегда присутствует преемник. Зарплаты иностранных и российских топ-менеджеров приблизительно сравнялись, но компенсационный пакет местным топ-менеджерам обходится дешевле, потому что не включает проживание, медицинские страховки для всей семьи и детские сады, рассказывает она.

Nestle не единственный иностранный производитель продуктов, где в этом году сменился руководитель российского офиса. С 16 января структуру немецкого поставщика молочных продуктов Ehrmann (бренды Epica, Fruttis и др.) вместо работавшего с 2012 года Джеймса Дуайера возглавил Йоханнес Шенхубер. Господин Шенхубер также руководит местным офисом немецкого переработчика фруктов Zentis. По словам источника “Ъ” на рынке, ротация связана с отъездом из страны Джеймса Дуайера, а Йоханнес Шенхубер может быть временным исполняющим обязанностей. В Ehrmann комментарии не предоставили.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что тренд на замещение иностранцев в руководстве российских офисов международных корпораций потребительского сектора наметился несколько лет назад. По его словам, такие компании воспитывают серьезный кадровый резерв, и смена руководителя не должна сказаться на качестве управления.

Источник “Ъ” среди производителей продуктов отмечает, что текущий уход иностранных топ-менеджеров — плановый процесс и может быть связан с окончанием контрактов и оптимизацией структуры. Во французском Danone, российский офис которого возглавляет Чарли Капетти, и американской Mars, где одним из президентов местного подразделения выступает Махер Батруни, комментарии не предоставили. Как отмечает Галина Спасенова, многие иностранные топ-менеджеры еще хотят остаться в России, так как найти равносильное предложение в своих странах им может быть сложно.

Анатолий Костырев