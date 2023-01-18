Electrolux намыл новый бренд

Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. Исходно она будет ориентирована на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания обещает выйти в премиум. Команда Vard привлечет для проекта заемное финансирование, но источники “Ъ” утверждают, что на счетах Electrolux в РФ осталось несколько миллиардов рублей, которые компания может использовать для запуска здесь производства. Эксперты полагают, что новый бренд способен занять заметную долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс» зарегистрированный на ООО «Е.Кампани» 24 октября товарный знак Vard. Ранее это ООО принадлежало шведскому производителю крупной бытовой электроники Electrolux, который после начала военных действий на Украине продал свой российский бизнес локальному топ-менеджменту (см. “Ъ” от 2 сентября 2022 года).

Владельцем ООО «Е.Кампани» с сентября 2022 года выступает Павел Потапов, гендиректором — Алексей Беляков. Выручка ООО «Е.Кампани» за 2021 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 17,9 млрд руб., из них чистая прибыль — 2,3 млрд руб. Помимо товарного знака компания зарегистрировала домен vard.ru, на странице сайта размещен анонс: «Встречайте этой весной».

Алексей Беляков пояснил “Ъ”, что компания собирается вывести на российский рынок новый бренд бытовой техники Vard. По его словам, планируется представить весь ряд крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, варочные панели и т. д.), в планах также разработка линейки малой бытовой техники. «Мы стремимся в перспективе двух лет занять 2–3% отечественного рынка»,— добавил господин Беляков. По его словам, разработкой и тестами новой техники занимаются сотрудники, отвечавшие за продуктовый ассортимент и сервисное обслуживание в российском подразделении Electrolux, а проект запустится за счет кредитования.

Техника Vard первое время будет производиться на китайских и турецких фабриках, в дальнейшим планируется расширить производство на российские и европейские заводы, уточнил топ-менеджер: «Ценовой сегмент электроники будет на уровне среднего, но в течение двух-трех лет планируется перейти в премиум-сегмент». По информации собеседника “Ъ” на рынке бытовой техники, в основном компания намерена производить встраиваемую бытовую технику.

Источник “Ъ” уточнил, что производственных мощностей в России у Electrolux не было, в стране осталась только команда техподдержки: «Вероятнее всего, сборка будет вестись на китайских заводах, которые выпускали технику Electrolux». Но господин Беляков отметил, что шведский Electrolux не производит свою продукцию на китайских и турецких фабриках: «Большая часть электроники собирается в ЕС».

Проект Vard вряд ли будет развиваться только за счет заемных средств, отмечает другой собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, для запуска нового бренда и производства может быть использован капитал, который остался у Electrolux в России (собеседник “Ъ” утверждает, что речь идет о нескольких миллиардах рублей). В таком случае, отмечает источник “Ъ”, при возвращении компании в страну она может, например, получить обратно ООО «Е.Кампани», полностью или частично. По его мнению, сделка по передаче ООО топ-менеджменту «могла быть формальной, а фактически Electrolux продолжает оказывать поддержку подразделению».

По данным «М.Видео-Эльдорадо» за январь—сентябрь 2022 года, в продажах бытовой техники в России лидировали преимущественно китайские и турецкие бренды. В сегменте холодильников 14,8% рынка занял Haier, на втором месте —белорусский Atlant с долей 9,7%, в стиральных машинах на первом месте Haier c 18,2%, на втором —турецкий Candy (15,2%), а в сегменте духовых шкафов и варочных плит у Haier 15,1%, следом идет словенский бренд Gorenje (13,8%) (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года). Electrolux на тот момент сохранял серьезную, хотя и существенно снизившуюся, долю в продажах духовых шкафов и варочных панелей: в сентябре 2021 года она составляла 14,9% в штуках, а в сентябре 2022 года — 5,1%.

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова, с учетом ухода иностранных вендоров с российского рынка вывод нового бренда может оказаться успешным и позволить компании занять заметную долю в сегменте бытовой техники. Однако, подчеркивает эксперт, все будет зависеть от выработки и реализации стратегии, в том числе ценовой.

Тимофей Корнев