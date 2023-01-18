Сербов просят не слушать «Вагнера»

В Сербии разгорается скандал, связанный с деятельностью в республике ЧВК «Вагнер». На объявление частной военной компании о наборе добровольцев, распространенное сайтом телеканала RT на сербском языке и местными соцсетями, отреагировал лично президент Сербии Александр Вучич. Он назвал «нечестной практику призыва в добровольцы сербов, поскольку это нарушает законы страны». Но прозападная оппозиция в Сербии считает такую реакцию недостаточной, обвиняя власть в отказе от евроинтеграции и «постыдной роли последнего российского сателлита в Европе». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

В начале недели, давая интервью местному телеканалу Happy, Александр Вучич осудил объявление ЧВК «Вагнер» о наборе добровольцев, появившееся на сербском сайте российского телеканала RT и в местных соцсетях. «Что вы делаете в Сербии? Зачем зовете сербов, когда знаете, что это нарушает наши законы? — буквально взмолился в эфире президент.— Это же нечестно в отношении тех, кто страдает из-за того, что не стал наказывать Чайковского, Достоевского и Толстого. Сербия приняла каждого из России, а русский язык у нас как родной. Мы единственная страна в Европе, которая не приняла 35 деклараций против России. Почему тогда вы это делаете?»

Сообщение, на которое отреагировал сербский президент, гласило: «Вагнеровцы дали объявление для добровольцев, условия более чем привлекательные».

Далее были приведены детали об условиях участия в боевых действиях, заработках, обучении. Формально объявление не относилось исключительно к населению Сербии и было адресовано всем потенциальным добровольцам.

В сербском Уголовном кодексе за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника (добровольца) предусмотрено наказание от шести месяцев до пяти лет тюрьмы, а за то же преступление в составе группы — восемь лет. Еще более суровая кара предусмотрена за организацию и направление людей в зону боевых действий — до десяти лет. За последние годы по этим статьям в Сербии было осуждено несколько человек.

Тем не менее в сербских СМИ со ссылкой на российские источники уже появились сообщения о прибытии в Запорожскую область первой группы сербских добровольцев, которые «начали боевую подготовку в составе добровольческого батальона "Павел Судоплатов" (не входит в состав ЧВК "Вагнер".— “Ъ”)». Власти Сербии на эту информацию пока никак не отреагировали.

Зато в середине января на одном из белградских домов появилось граффити, посвященное ЧВК «Вагнер». Его авторы — сербская крайне правая организация «Народный патруль» — сами сообщили о нем в соцсетях. Граффити просуществовало недолго — спустя пару дней его закрасили.

На деятельность ЧВК «Вагнер» в Сербии обратил внимание и посетивший на минувшей неделе Белград специальный советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Выразив «озабоченность присутствием (представителей.— “Ъ”) этой группы и ее попытками вербовать бойцов в Сербии и других странах», американский эмиссар сообщил: «Мы работаем с властями Сербии и других стран с тем, чтобы пресечь эту деятельность».

Собственно, и нынешнее высказывание президента Сербии о ЧВК «Вагнер» не первое. В самый канун Нового года, отвечая в интервью телеканалу Prva на вопрос о создании частной военной компанией в Сербии культурно-информационного центра дружбы и сотрудничества, Александр Вучич бросил: «Мне что, ухаживать за "Вагнером"? Не буду ни за кем ухаживать. Нечего вам делать в Сербии, ни вам, ни НАТО».

Тем не менее представители проевропейской оппозиции в Сербии считают реакцию официального Белграда явно недостаточной. По их мнению, деятельность ЧВК «Вагнер» направлена «против конституционного порядка и законов Сербии».

Белградский форум за безопасность и демократию призвал власти «в кратчайший срок запретить деятельность группы "Вагнер" на территории Сербии, отозвать разрешения на работу СМИ, которые ее рекламируют, и привлечь к уголовной ответственности всех, кто оказывал ей содействие в Сербии». В противном случае форум будет считать, что власти Сербии отказались от евроинтеграции и согласились с «постыдной ролью последнего российского сателлита в Европе».