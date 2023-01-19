Пустой маршрут

«Газпром» продолжает активно сокращать поставки газа в Европу по основному действующему маршруту экспорта — через Украину. Прокачка газа 19 января упала на 23%, а с конца декабря опустилась на 40%. Поставки по «Турецкому потоку» тоже снизились до уровня ноября. Снижение поставок может быть вызвано тем, что европейские потребители сокращают отбор, не желая покупать газ по высоким декабрьским котировкам на фоне резкого снижения цен в Европе в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Газпром» 19 января сократил прокачку через ГИС «Суджа» через Украину в направлении Европы до 25,1 млн кубометров, что на 23% ниже, чем днем ранее, сообщила компания. «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), в свою очередь, сообщил, что принял от «Газпрома» заявку на транзит в объеме 24,4 млн кубометров. Заявка на транзит через вторую приграничную ГИС — «Сохрановка» традиционно отклонена Киевом. Поставки через нее остановились в мае 2022 года.

На данный момент украинский маршрут и «Турецкий поток» по дну Черного моря являются для «Газпрома» единственными вариантами экспорта в Европу. До украинского кризиса прокачка шла по трубопроводу Ямал—Европа через Польшу в Германию, а основным маршрутом поставок был газопровод «Северный поток» по дну Балтийского моря в Германию, но транспортировка по нему была остановлена в начале сентября, а вскоре труба была взорвана в результате диверсии.

Хотя одна нитка «Северного потока» предположительно уцелела, вице-премьер Александр Новак заявил 19 января, что пока о возобновлении поставок говорить рано.

По его словам, продолжается обследование «Северного потока» и расположенного рядом «Северного потока-2» и окончательных заключений об их целостности пока нет.

«Газпром» с середины 2022 года стабильно поставлял через Украину 41–43 млн кубометров в сутки, не допуская резких колебаний прокачки. Но с 4 января экспорт по этому направлению начал постепенно падать на фоне резкого похолодания в России и одновременного аномального потепления в Европе. К 19 января суточные объемы прокачки упали на 40% относительно уровня конца декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сокращении транзитных объемов в «Газпром». Аналогичным образом поступили в Минэнерго. В самой компании от дополнительных комментариев отказались.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 12 октября 2022 года: «Европейские эксперты сегодня называют астрономическую цифру — 800 миллионов кубометров газа может не хватать Европе в течение суток при аномально сильных холодах. Это одна треть всего европейского потребления».

При этом поставки по «Турецкому потоку» в Европу также снизились к середине января до 23 млн кубометров в сутки, что, видимо, связано со снижением спроса на газ из-за теплой погоды.

Текущие поставки находятся на уровне ноября 2022 года, тогда как в середине декабря достигали 45 млн кубометров в сутки. Снижение отбора со стороны европейских потребителей может быть вызвано тем, что сейчас они покупают газ у «Газпрома» по декабрьским котировкам, которые составляли в среднем $1260 за тысячу кубометров, тогда как в январе газ на споте в среднем стоил $720 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе никак не реагируют на снижение поставок российского газа на фоне рекордно высоких запасов в подземных хранилищах. Кроме того, сам по себе объем поставок «Газпрома» сейчас составляет менее 5% от европейского потребления.

Цены на газ в Европе резко упали в январе, 19 января завершив торги на отметке $661 за тысячу кубометров по индексу TTF. Снижение как цен, так и объемов может уменьшить выручку «Газпрома» от экспорта в Европу в январе, по оценкам “Ъ”, на треть относительно декабря, до $2,1 млрд, тогда как в феврале показатель может упасть еще примерно в два раза.

Прогнозировать объемы российского экспорта в Европу в 2023 году сейчас практически невозможно, так как многое будет определяться политической ситуацией, отмечает независимый эксперт Александр Собко. В любом случае, говорит он, базовый прогноз предполагает снижение экспорта по сравнению с 2022 годом, так как до мая прошлого года российский экспорт в Европу оставался существенным. «Если транслировать текущие объемы российского экспорта в Европу в годовые значения, то они составят порядка 20–25 млрд кубометров, что означает снижение годового экспорта на 35–40 млрд кубометров относительно 2022 года»,— отмечает эксперт. Но, поясняет он, теплая зима и режим экономии привели к тому, что Европа проходит «экватор» зимы с хранилищами, заполненными на 80%, хотя годом ранее в это время они были заполнены на 45%. В абсолютных значениях разница составляет почти те же самые 40 млрд кубометров, которые в этом году, возможно, недопоставит «Газпром».

Ольга Мордюшенко