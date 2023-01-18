Сберегательный Крым

Спустя почти год после призыва президента РФ выйти в Крым на это все же решился лидер банковского сектора страны Сбербанк. По мнению участников рынка и экспертов, в первую очередь он будет конкурировать с местными банками за новые инфраструктурные проекты, хотя и не обойдет вниманием и розничный сегмент. Однако для развития полноценной сети отделений потребуются многомиллиардные инвестиции, строить бизнес придется с нуля, что окажется для Сбербанка совершенно новой и незнакомой задачей, а рынок Крыма во многом насыщен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крупнейший участник банковского рынка РФ Сбербанк 18 января официально объявил о начале работы в Крыму. Как пояснили в банке, уже сформирована команда, установлены первые банкоматы, а в течение года заработает сеть устройств самообслуживания. В течение года будут открываться офисы, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. За это время банк рассчитывает развернуть «все необходимые услуги и сервисы». От ответов на дополнительные вопросы “Ъ” в Сбербанке отказались. Планы возможного дальнейшего выхода в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в банке также оставили без комментариев.

До сих пор в Крыму и Севастополе присутствовали лишь семь из 326 действующих российских банков. По количеству подразделений самым крупным является РНКБ (135), Генбанк располагает 57, у ЧБРР — 35, АБ «Россия» — 23, ПСБ — 8 отделений и два филиала, ИС-банк — 5, ЦМР-банк — одно.

Сбербанк станет вторым системно значимым банком (после ПСБ), который выходит на полуостров. Это произошло спустя почти год после начала военных действий на Украине и обращения президента Владимира Путина к бизнесу и банкам работать в Крыму, так как «сейчас есть все условия», особенно для тех, кто «раньше опасались санкционных мер» (см. “Ъ” от 18 марта 2022 года). Однако откликаться на призыв банкиры не спешили, хотя почти все госбанки быстро попали под жесткие санкции.

Лишь ПСБ вышел в Крым в апреле 2022 года. ВТБ до сих пор не планирует предоставлять услуги на полуострове под собственным брендом, а намерен работать «с опорой на крупнейший банк региона — РНКБ» (в 2023 году будет присоединен к ВТБ). В Новикомбанке лишь уточнили, что будут там работать в регионе, «если возникнет потребность в обслуживании предприятий госкорпорации "Ростех" в Крыму». Другие банки из SDN-списка не ответили “Ъ”.

Председатель ПСБ Петр Фрадков в декабре 2022 года в интервью телеканалу «Россия 24» называл Крым «огромным интересным потенциальным рынком с точки зрения банковского сопровождения». К этому времени банк удвоил объемы привлечения средств граждан, а выдачи ипотеки на полуострове выросли более чем в 2,5 раза. ПСБ рассчитывает к концу 2024 года привлечь в регион 225 млрд руб. кредитных и инвестиционных ресурсов. В банке уточнили “Ъ”, что сейчас предлагают в регионе весь спектр продуктов — от расчетно-кассовых услуг до кредитования и эквайринга, увеличивают объемы кредитования всех основных секторов экономики Крыма — «строительства жилой и коммерческой недвижимости, промышленности, транспорта, туризма, агропромышленного комплекса, виноделия, малого и среднего бизнеса и прочего».

Как отмечает один из менеджеров SDN-банка, с точки зрения завоевания доли рынка Сбербанку предстоит решить задачу, которая до сих пор перед ним никогда не вставала — построить сеть с нуля.

В помощь этому будет сила бренда, в минус — недостаток опыта развития клиентской базы и отсутствие базовой инфраструктуры. Открыть одно-два отделения для Сбербанка не проблема, сложнее — развернуть сопоставимую с другими регионами сеть, считает банкир.

Затраты Сбербанка в Крыму будет зависеть от масштаба его планов. Одно среднее отделение банка без учета касс и банкоматов площадью 100 кв. м в аренду может обходиться в скромном варианте в несколько миллионов рублей инвестиций, отмечает один из банкиров. Банкомат cash-in сейчас может стоить $60–70 тыс., уточнил другой участник рынка. Но чтобы приходящие в Крым банки смогли полноценно конкурировать, нужно будет дублировать инфраструктуру тех, кто уже давно работает в регионе, а это «миллиарды рублей инвестиций», считает еще один собеседник “Ъ” в одном из SDN-банков.

Михаил Якунин, председатель правления РНКБ, 3 августа 2021 года: «Рынок Крыма — это особый рынок, мы тут идем догоняющим темпом роста, и у нас нет закредитованности, как в других регионах».

Однако, по словам сотрудника SDN-банка, рынок кредитования в Крыму близок к насыщению, а местные игроки уже «удовлетворяют имеющийся спрос». В перспективе, считает он, увеличение объемов кредитования возможно на 20–30%, но с этим могут справиться и действующие банки, тогда как «кратное увеличение объемов кредитования будет приводить к накоплению рисков и изымать доходы у бизнеса и населения». В корпоративном сегменте, скорее всего, конкуренция между банками развернется за новые инвестиционные проекты, считает он. Именно на них активно распределяются бюджетные деньги.

В то же время экономика Крыма «занимает очень малую долю по стране, что весьма ограничивает здесь потенциал развития банковского сектора», говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Интерес для банков может иметь розничный сегмент»,— считает он, однако население региона имеет «относительно невысокий уровень благосостояния», что скажется на среднем чеке банковских продуктов.

Ольга Шерункова