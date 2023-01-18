Mars подал сигнал соус

Крупные иностранные пищевые компании пересматривают портфель активов в России. Так, американская Mars ищет покупателей на завод соусов в Подмосковье, который не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив может заинтересовать других игроков, но быстро завершить сделку вряд ли удастся, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Mars ищет покупателей на завод соусов в Луховицах Московской области, рассказали источники “Ъ” среди производителей продуктов, в том числе получивших предложение о приобретении актива. Копия презентации для инвесторов есть у “Ъ”. Комплекс включает производственную линию мощностью 20 тыс. тонн соусов в год, на границе территории есть железнодорожная ветка. Бренды в сделку не входят, говорят источники “Ъ”. Актив оценивается продавцом в 370 млн руб.

Американская Mars — крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas. В России управляет десятью фабриками. В 2021 году выручка ООО «Марс» выросла на 11,4%, до 155,48 млрд руб., чистая прибыль снизились на 5,8%, до 17,2 млрд руб.

Предприятие в Луховицах первоначально выпускало супы в асептической упаковке под брендом «Гурмания», но в 2010 году продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original (ранее Uncle Ben’s). По словам одного из источников “Ъ”, продажа актива может быть связана с тем, что этот бизнес для Mars в России перестал быть прибыльным. После начала военных действий РФ на Украине Mars сообщила о прекращении новых инвестиций в российский рынок, остановке импорта и экспорта, отметив, что местные фабрики продолжают работать. В Mars заявили “Ъ”, что решили закрыть завод в Луховицах в 2020 году в рамках стратегии повышения эффективности бизнеса, а на операционную деятельность компании это не влияет.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что Dolmio и Ben’s Original не обеспечивали существенного объема продаж, направление не приносило Mars значимой прибыли, а создавать новые марки в сегменте с соответствующим уровнем затрат неоправданно. В таких условиях желание реализовать производственные активы очевидно, констатирует он. В конце 2021 года Unilever объявил о продаже российского бизнеса по производству соусов, включая фабрику в Туле, бренд «Балтимор» и права на марку Calve в России и СНГ, группе KDV Дениса Штенгелова. Аналитики связывали сделку (см. “Ъ” от 18 октября 2021 года) в том числе с отсутствием у Unilever вертикально интегрированного производства.

По словам собеседников “Ъ”, интерес к заводу Mars во многом будет зависеть от оборудования, которое должно быть совместимо с имеющимся у покупателя. Названная цена также может быть завышенной, добавляет один из собеседников “Ъ”. Основатель ГК «Дядя Ваня» Тигран Телунц говорит, что для его группы актив не представляет интереса, так как компания развивает собственные площадки.

Инвестбанкир Илья Шумов говорит, что на рынке много выставленных на продажу небольших бизнесов иностранных игроков, которым намного проще продать активы в России, чем крупным компаниям. По его словам, для Mars продажа завода в Луховицах по сути относится к реализации «непрофильных активов». При встраивании в крупный холдинг площадка сможет принести дополнительную прибыль, также покупателями могут выступить региональные компании, добавляет господин Шумов. Но, отмечает он, быстрой продажи ожидать не стоит. Ранее стало известно (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года) о планах американской Kraft Heinz продать российский бизнес детского питания, который также мог не оправдать ожиданий компании.

По данным NielsenIQ, продажи столовых соусов, к которым относятся Dolmio и Ben’s Original, в январе—ноябре 2022 года в денежном выражении выросли на 21,7% — самыми высокими темпами среди сходных категорий. В натуральном выражении оборот снизился на 2,7%. Для сравнения: натуральные продажи майонеза сократились на 2,6%, а денежные росли на 19,4%. Спрос на аджику и хрен в натуральном выражении упал на 15% и вырос на 9,3% в деньгах, подсчитали в NielsenIQ.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург