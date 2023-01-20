Экскаваторы гребут деньги лопатой

Рынок отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) традиционно ускорился к концу года, показав рост на 38% в четвертом квартале и на 33% по итогам года в денежном выражении. Аналитики и участники отрасли отмечают: заводы адаптировались к новым условиям и заместили иностранные компоненты, а крупные заказчики, ранее выбиравшие западную технику, начали закупать российскую. Но рынок беспокоит падение продаж в некоторых сегментах на фоне экспансии игроков из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи отечественной ДСТ на внутреннем рынке по итогам 2022 года выросли на 33%, до 73,4 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Продажи ускорились к концу года: темпы роста отгрузок по итогам января—сентября составляли 30%. Кроме того, результаты (25,2 млрд руб.) октября—декабря оказались наиболее высокими среди остальных кварталов 2022 года, а также на 37,7% выше четвертого квартала 2021 года. Выпуск же в январе—декабре вырос на 35%, до 75,6 млрд руб.

В штуках в 2022 году отечественные заводы нарастили отгрузки экскаваторов (в 2,1 раза), фронтальных погрузчиков (на 42%), кранов-манипуляторов (на 18%), автогрейдеров (на 12%), мини-погрузчиков (на 6%) и гусеничных бульдозеров (на 6%). В «Росспецмаше» при этом указывают на падение отгрузок в ключевых сегментах. Так, продажи экскаваторов-погрузчиков, наоборот, снизились на 60%, катков — на 21%, телескопических погрузчиков — на 19%, кранов-трубоукладчиков — на 12%, автокранов — на 0,3%. В ассоциации со ссылкой на заводы сообщают «об агрессивном импорте строительно-дорожной техники»: «Нередки случаи, когда такие машины и оборудование реализуются фактически по себестоимости или ниже ее».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что в четвертом квартале производство уже адаптировалось к новым условиям. Кроме того, в сегментах, которые прежде в основном приобретали продукцию из «недружественных» стран, «обратили внимание на российскую технику», продолжает он. Но негативно на результате сказался рост цен. Падение по основным сегментам — тревожный сигнал, считает господин Бабанский: «Это может указывать, что строительная отрасль замедляется и более агрессивно начинают действовать производители техники из Азии». В «Росспецмаше» видят риски того, что «иностранные компании могут заметно потеснить отечественных производителей, что приведет к снижению выпуска их продукции в сегментах, где фиксируется рост продаж».

Там говорят о важности продолжения поддержки спроса, а также видят необходимость расширения субсидирования, в том числе в виде грантов на развитие выпуска комплектующих. «Положительная динамика последних лет доказывает, что у производителей РФ есть необходимые мощности и компетенции для замещения иностранной продукции по большинству основных сегментов при условии системной и предсказуемой господдержки»,— заключают в ассоциации.

Гендиректор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый соглашается, что к концу года заводы смогли заместить комплектующие, ранее поступавшие из Европы. «С точки зрения спроса проблем со сбытом бульдозеров нет. Есть госстройки, инфраструктурные проекты, а корпоративные клиенты, которые традиционно закупали технику западных игроков, сейчас переключаются на нас»,— рассказывает он. По сути, ушли основные конкуренты, которые исторически занимали сильные позиции на рынке РФ по бульдозерам, добавляет господин Горелый, однако по погрузчикам активно идут поставки из КНР. В этом сегменте китайская техника дешевле российской за счет больших объемов выпуска внутри Китая и субсидирования цен на экспорт, считает он. Евгений Горелый указывает, что развитие российских заводов в сегменте погрузчиков ограничивают в том числе пробелы в выравнивании ставок по утильсбору на такую технику: часть номенклатуры при последнем повышении была упущена.

Исполнительный директор ЧЕТРА Владимир Антонов говорит о росте выручки в 2022 году в продажах гусеничной техники (бульдозеров, трубоукладчиков) на 51%, а также коммунальной техники (мини-погрузчиков) — на 72%. По его словам, ЧЕТРА стала одним из основных поставщиков тяжелой гусеничной техники для предприятий «Газпрома» и заключила контракты на поставку бульдозеров с АЛРОСА, «Кузбассразрезуглем», ДТК «Ямал». Спрос на бульдозерную технику остался на уровне 2021 года, продолжает он, а «изменения прежде всего коснулись структуры рынка и доли основных игроков». «В тех сегментах карьерной и дорожной техники, где доля отечественных компаний была небольшой, львиную долю отвоевали коллеги из Китая: например, в продажах экскаваторов массой 20–45 тонн»,— поясняет господин Антонов. В 2023 году, по его оценкам, спрос на спецтехнику будет ниже, чем в 2022-м, на 15–20%.

Ольга Никитина