Французы вышли за пенсию

Французские протесты против пенсионной реформы собрали 19 января от 1,11 млн (по данным полиции) до почти 2 млн (по данным профсоюзов) человек. Организаторы акции поздравляют себя с успехом и грозят новыми забастовками и маршами. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг против пенсионной реформы в Ницце, 19 января

Фото: Eric Gaillard , Reuters Митинг против пенсионной реформы в Ницце, 19 января

Фото: Eric Gaillard , Reuters

Как всегда во время больших демонстраций, разные кварталы Парижа 19 января жили по-разному. У кого — борьба за пенсии, у кого — неделя моды. К примеру, на показе Louis Vuitton если и занимались реформами, то исключительно стилистическими. Мода не бастует и не ездит на метро, которое в четверг было закрыто.

Между тем уже с десяти утра в Париже начали собираться колонны демонстрантов.

В столице на протесты вышли от 80 тыс. до 400 тыс. человек. В едином строю выступили практически все французские профсоюзы. На распространенном ими коммюнике с призывом к действию стояло 13 логотипов.

«Эта реформа недопустима и направлена против интересов населения,— писали члены профсоюзов.— Работницы и работники надеются выходить на пенсию в добром здравии и с уровнем оплаты, которая позволит жить достойно… Союз профсоюзных организаций подтверждает свою оппозицию реформе и свое желание иметь справедливую пенсионную систему, финансируемую иным способом разделения богатств».

В день протестов многие с тревогой ждали погромов и грабежей, которыми во Франции часто увенчиваются даже самые мирные демонстрации, но все прошло относительно спокойно. Накануне министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал, что порядок будут поддерживать 10 тыс. полицейских, причем 1,5 тыс. из них в Париже. Полиции на улицах оказалось достаточно. Первые столкновения все же произошли в районе площади Бастилии, где было задержано около 20 сторонников движения Black Bloc, последние — в самом конце демонстрации на площади Наций, когда демонстрантам предложили разойтись по домам. Но в обеих точках порядок был восстановлен довольно быстро.

Премьер-министр Элизабет Борн специально отметила эту приятную новость: «Я приветствую ответственное поведение как сил правопорядка, так и профсоюзных организаций, которое позволило демонстрациям пройти в хороших условиях».

Но порядок на улицах не обещает правительству порядок с утверждением закона. В четверг профсоюзам удалось показать власти, насколько ее предложения идут вразрез с ожиданиями населения.

Протесты продемонстрировали, что рабочая Франция настроена против реформы в целом или в главных ее пунктах. Одни профсоюзы требуют полной ее отмены, другие (как более осторожный CFDT) уже заявляют, что готовы возобновить переговоры с правительством о содержании реформы, категорически сопротивляясь при этом повышению пенсионного возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фем-активистки на демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters / Benoit Tessier Протесты против пенсионной реформы во Франции Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Протесты против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters / Bart Biesemans Лидеры различных французских профсоюзов на акции протеста в Париже Фото: Reuters / Benoit Tessier Протесты против пенсионной реформы в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Протестующие с флагами профсоюза CGT в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard Следующая фотография 1 / 6 Фем-активистки на демонстрации против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters / Benoit Tessier Протесты против пенсионной реформы во Франции Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier Протесты против пенсионной реформы в Париже Фото: Reuters / Bart Biesemans Лидеры различных французских профсоюзов на акции протеста в Париже Фото: Reuters / Benoit Tessier Протесты против пенсионной реформы в Сен-Назере Фото: Reuters / Stephane Mahe Протестующие с флагами профсоюза CGT в Ницце Фото: Reuters / Eric Gaillard

По всей стране выступило от 1,1 млн до 2 млн человек, от 80 тыс. до 400 тыс. участвовали в акциях в Париже. Речи не шло о генеральной забастовке, ее поддержало около 30% работников. Число участников было разным среди разных профессий: по данным AFP, 77,4% среди транспортников, 40–65% учителей и 11,3% медиков. Но даже наиболее сплоченным транспортникам не удалось парализовать ни Париж, ни всю страну. Тем более что опыт пандемии, когда люди работали из дома, пригодился предприятиям: на время забастовки все, кто мог, перешли на удаленную работу.

Президент Эмманюэль Макрон не стал дожидаться демонстраций и отправился с официальным визитом в Испанию. Его критики, разумеется, тут же заявили, что президент «струсил», «сбежал». На самом деле о визите и намеченной встрече в Барселоне с главой правительства Испании Педро Санчесом было объявлено еще в конце прошлого года — президент не стал отказываться от договоренностей в угоду улице. Из Барселоны он подтвердил «законность действий забастовщиков», но добавил: «Если вы хотите, чтобы договор между поколениями был справедливым, реформа должна быть проведена. И поэтому мы будем ее продолжать с уважением, в духе диалога, но решительности и ответственности».

Профсоюзы призвали к следующим актам протеста. Левые во главе с «Непокорившейся Францией» Жан-Люка Меланшона собираются вернуться на улицы уже в эту субботу, 21 января.

Новая забастовка пройдет 31 января и продолжится в течение двух суток. На 23 января, когда закон будет рассматриваться в совете министров, также назначены акции. И наконец 6 февраля в момент рассмотрения закона в парламенте профсоюзы планируют организовать третью забастовку, которая может превратиться в бессрочную.