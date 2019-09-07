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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Доходы российских фильмов падают, а алкомаркетов растут

Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

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Цифры недели


На 3,4 трлн руб. заключены соглашения в ходе Восточного экономического форума.

3,2% составила доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ за май—август. Всего собрано 551,7 млн руб.

На 1% выросла за год доля промо в продажах российского ритейла — это самый медленный рост за последние пять лет.

34% составил бы уровень бедности в России, если бы доходы граждан не облагались налогами.

1,5% российского ВВП превысила доля нового бизнеса лизинговых компаний РФ впервые за десятилетие.

До 7% годовых снизил ключевую ставку российский Центробанк.

Неоднозначные достижения


Сибирский федеральный округ стал лидером по количеству городов с самым загрязненным воздухом в рейтинге Минприроды.

Лидером по приросту точек по продаже алкоголя среди российских городов стал Волгоград: за год количество алкомаркетов там увеличилось на 69%, число пивных магазинов — на 26%.

Цитаты недели


  • «Не знаю, какие придурки так говорили» (президент России Владимир Путин о тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока).
  • «Одна из моих личных целей — убить экзамены» (глава Сбербанка Герман Греф о школьном образовании на пленарной сессии ВЭФ).
  • «Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством» (министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии книжной выставки-ярмарки).
  • «Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали» (президент Белоруссии Александр Лукашенко об отношениях с Россией).
  • «Агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету» (мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24»)
  • «Любить нас сложно, и со всех сторон мы получаем массу претензий: оппозиция желает, чтобы мы были более радикальны, другие обвиняют в том, что мешаем им делать то, что они привыкли. Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь» (председатель ЦИКа Элла Памфилова в интервью “Ъ”).

По букве закона


Московские суды вынесли первые приговоры по делам о летних несанкционированных акциях.

Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков.

Cуд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья за присягу на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ), отправленную представителю террористов через Telegram.

Суд не удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов, которые пришли с ребенком на несанкционированную акцию в Москве 3 августа.

В Италии по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Суд заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова.

В отношении экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело — о легализации около 30 млрд руб.

Сделки недели


«Газпром нефть» и НОВАТЭК займутся совместной геологоразведкой на арктическом шельфе.

НОВАТЭК выходит на прямые продажи газа в Индии: компания подписала меморандумы с Petronet LNG и H-Energy.

Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд.

НХЛ заключила контракт с «Яндексом» на трансляцию матчей в России.

Сбербанк и McDonald’s откроют совместные точки в России.

Акционеры проекта «Сахалин-1» построят собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн.

ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% «Ростелекома».

Инициативы недели


Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить ответственность граждан за свое здоровье.

Минкомсвязь, ФАС и ФСБ планируют проработать легализацию в России виртуальных сим-карт — eSIM.

Минэкономики России предложило удешевить процедуру банкротства в 20 раз.

Минюст хочет разрешить судебным приставам самостоятельно штрафовать коллекторов и кредиторов за нарушение закона о взыскании долгов физлиц.

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