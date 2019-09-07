Доходы российских фильмов падают, а алкомаркетов растут

Цифры недели
На 3,4 трлн руб. заключены соглашения в ходе Восточного экономического форума.
3,2% составила доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ за май—август. Всего собрано 551,7 млн руб.
На 1% выросла за год доля промо в продажах российского ритейла — это самый медленный рост за последние пять лет.
34% составил бы уровень бедности в России, если бы доходы граждан не облагались налогами.
1,5% российского ВВП превысила доля нового бизнеса лизинговых компаний РФ впервые за десятилетие.
До 7% годовых снизил ключевую ставку российский Центробанк.
Неоднозначные достижения
Сибирский федеральный округ стал лидером по количеству городов с самым загрязненным воздухом в рейтинге Минприроды.
Лидером по приросту точек по продаже алкоголя среди российских городов стал Волгоград: за год количество алкомаркетов там увеличилось на 69%, число пивных магазинов — на 26%.
Цитаты недели
По букве закона
Московские суды вынесли первые приговоры по делам о летних несанкционированных акциях.
Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков.
Cуд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья за присягу на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ), отправленную представителю террористов через Telegram.
Суд не удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов, которые пришли с ребенком на несанкционированную акцию в Москве 3 августа.
В Италии по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Суд заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова.
В отношении экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело — о легализации около 30 млрд руб.
Сделки недели
«Газпром нефть» и НОВАТЭК займутся совместной геологоразведкой на арктическом шельфе.
НОВАТЭК выходит на прямые продажи газа в Индии: компания подписала меморандумы с Petronet LNG и H-Energy.
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд.
НХЛ заключила контракт с «Яндексом» на трансляцию матчей в России.
Сбербанк и McDonald’s откроют совместные точки в России.
Акционеры проекта «Сахалин-1» построят собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн.
ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% «Ростелекома».
Инициативы недели
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
Минкомсвязь, ФАС и ФСБ планируют проработать легализацию в России виртуальных сим-карт — eSIM.
Минэкономики России предложило удешевить процедуру банкротства в 20 раз.
Минюст хочет разрешить судебным приставам самостоятельно штрафовать коллекторов и кредиторов за нарушение закона о взыскании долгов физлиц.
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