Доходы российских фильмов падают, а алкомаркетов растут Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

На 3,4 трлн руб. заключены соглашения в ходе Восточного экономического форума.

3,2% составила доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ за май—август. Всего собрано 551,7 млн руб.

На 1% выросла за год доля промо в продажах российского ритейла — это самый медленный рост за последние пять лет.

34% составил бы уровень бедности в России, если бы доходы граждан не облагались налогами.

1,5% российского ВВП превысила доля нового бизнеса лизинговых компаний РФ впервые за десятилетие.

До 7% годовых снизил ключевую ставку российский Центробанк.

Неоднозначные достижения

Сибирский федеральный округ стал лидером по количеству городов с самым загрязненным воздухом в рейтинге Минприроды.

Лидером по приросту точек по продаже алкоголя среди российских городов стал Волгоград: за год количество алкомаркетов там увеличилось на 69%, число пивных магазинов — на 26%.

Цитаты недели

«Не знаю, какие придурки так говорили» (президент России Владимир Путин о тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока).

о тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока). «Одна из моих личных целей — убить экзамены» (глава Сбербанка Герман Греф о школьном образовании на пленарной сессии ВЭФ).

о школьном образовании на пленарной сессии ВЭФ). «Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством» (министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии книжной выставки-ярмарки).

на открытии книжной выставки-ярмарки). «Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали» (президент Белоруссии Александр Лукашенко об отношениях с Россией).

об отношениях с Россией). «Агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету» (мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24»)

в эфире «России 24») «Любить нас сложно, и со всех сторон мы получаем массу претензий: оппозиция желает, чтобы мы были более радикальны, другие обвиняют в том, что мешаем им делать то, что они привыкли. Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь» (председатель ЦИКа Элла Памфилова в интервью “Ъ”).

По букве закона

Московские суды вынесли первые приговоры по делам о летних несанкционированных акциях.

Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков.

Cуд приговорил к 11 годам колонии жителя Ставрополья за присягу на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ), отправленную представителю террористов через Telegram.

Суд не удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов, которые пришли с ребенком на несанкционированную акцию в Москве 3 августа.

В Италии по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Суд заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова.

В отношении экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело — о легализации около 30 млрд руб.

Сделки недели

«Газпром нефть» и НОВАТЭК займутся совместной геологоразведкой на арктическом шельфе.

НОВАТЭК выходит на прямые продажи газа в Индии: компания подписала меморандумы с Petronet LNG и H-Energy.

Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд.

НХЛ заключила контракт с «Яндексом» на трансляцию матчей в России.

Сбербанк и McDonald’s откроют совместные точки в России.

Акционеры проекта «Сахалин-1» построят собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн.

ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% «Ростелекома».

Инициативы недели

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить ответственность граждан за свое здоровье.

Минкомсвязь, ФАС и ФСБ планируют проработать легализацию в России виртуальных сим-карт — eSIM.

Минэкономики России предложило удешевить процедуру банкротства в 20 раз.

Минюст хочет разрешить судебным приставам самостоятельно штрафовать коллекторов и кредиторов за нарушение закона о взыскании долгов физлиц.