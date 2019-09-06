Секрет на 10 лет

На сайте Минюста США опубликовано обвинение в отношении задержанного в Италии директора по развитию Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в «Ростех») Александра Коршунова. 57-летний россиянин был арестован 30 августа итальянской полицией по запросу США. Как следует из обнародованного документа, США обвиняют российского топ-менеджера в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Если он будет экстрадирован в США, то может сесть в тюрьму на 10 лет.

О задержании Александра Коршунова в аэропорту итальянского Неаполя стало известно 5 сентября из публикации «Фонтанки.ру». В тот же день ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин: подобные задержания он назвал «очень плохой практикой», которая «осложняет двусторонние отношения» с США.

В ночь на 6 сентября по московскому времени на сайте Министерства юстиции США был опубликован документ, из которого следует, что американские правоохранительные органы подозревают россиянина и его итальянского «сообщника» — 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки, ранее возглавлявшего подразделение американской авиастроительной корпорации General Electric Aviation в Италии,— в сговоре с целью кражи промышленных секретов.

В обосновании ордера на арест отмечается, что в корпорацию ОДК, сотрудником которой является Александр Коршунов, входит пермское конструкторское бюро «Авиадвигатель», осенью прошлого года попавшее в санкционный список Министерства торговли США. Список (.pdf) включает 12 российских компаний и институтов, которые «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», сообщается на сайте Федерального реестра.

Чем известен Александр Коршунов Читать далее

Маурицио Паоло Бьянки же в итальянском подразделении GE Aviation отвечал за бизнес в Китае, России и Азии, а покинув компанию, устроился на работу в Aernova в итальянском Форли. Как отмечается в обвинении, в то время, когда предположительно были совершены противоправные действия, Aernova и «Авиадвигатель» связывали контрактные обязательства. По утверждению американской стороны, в 2013–2018 годах Маурицио Паоло Бьянки по поручению Александра Коршунова «нанял действующих или бывших сотрудников итальянского филиала GE Aviation для оказания консультационных услуг», касавшихся коробки приводов газотурбинных двигателей (на их разработке специализируется КБ «Авиадвигатель). В техзадании при этом указывалось, что патент и права на интеллектуальную собственность принадлежат Министерству промышленности и торговли РФ.

Из документов следует, что попытка кражи промышленных секретов была предпринята российской стороной в процессе разработки собственного авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне в четверг посетили Госдепартамент, потребовав отозвать запрос на экстрадицию. «Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника,— сказано в сообщении на сайте посольства.— Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима». По мнению российского МИДа, такая практика «идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений».

По данным МИДа, с 2008 года известно 46 случаев задержания по запросу США граждан РФ на территории третьих стран. В США Александру Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы.

Елена Черненко, Галина Дудина