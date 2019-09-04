Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Он напомнил, что, несмотря на давление прежде всего со стороны США, в 2018 году Индия подписала с РФ крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и действительно это прорыв»,— сказал господин Шугаев журналистам. По его словам, сейчас Россия продолжает переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С» для Индии. «Мы в прошлом году, как вы знаете, выиграли тендер почти на миллиард долларов»,— заявил господин Шугаев.

Он считает, что важной темой остается также послепродажное обслуживание. «Сегодня это одна из главных тем, которая стоит на повестке дня, и для этих целей создана и работает совместная российско-индийская рабочая группа по послепродажному обслуживанию»,— заявил он.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия выиграла в тендере на поставку индийским вооруженным силам ПЗРК «Игла», обойдя конкурентов из Швеции и Франции. Сумма потенциальной сделки оценивалась в $1,5 млрд, но для ее твердого подписания потребуются отдельные переговоры.

В марте Россия и Индия заключили межправительственное соглашение, в рамках которого Нью-Дели получит в аренду российскую атомную подлодку «Чакра-3». Сумма сделки составила $3 млрд. Также Индия заявила, что готова вернуться к вопросу покупки российского истребителя пятого поколения Су-57. В июне Дели подписала с Москвой соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет для ударных вертолетов Ми-35 российского производства.

О военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».