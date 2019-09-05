Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах. Он считает, что экзамены лишают школьников желания учиться.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены»,— заявил господин Греф в ходе пленарной сессии банка на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По мнению топ-менеджера, дети привыкают к системе оценивания в учебных заведениях и после выпуска становятся «инвалидами», не способными что-либо делать без постоянного надзора.

Ранее Герман Греф назвал физико-математические школы пережитком прошлого: математики и программисты, как считает банкир, в будущем будут все меньше и меньше востребованы. По мнению главы Сбербанка, дети должны быть равномерно развиты, и необходимы специалисты всех профилей и «всех дарований и талантов».