Служба судебных штрафователей

Минюст опубликовал проект закона, наделяющий Федеральную службу судебных приставов (ФССП) полномочиями самостоятельно налагать штрафы на коллекторов и кредиторов за нарушение закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Ранее служба составляла протоколы о нарушении, а необходимость привлечения к ответственности и размер штрафа определял суд. Участники рынка опасаются необъективного рассмотрения жалоб со стороны службы, юристы полагают, что нововведение может увеличить риски недобросовестной конкуренции и создать дополнительные условия для коррупции.

Законопроект, которым «предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП, должностным лицам ФССП», размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснила глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова, наделение сотрудников ФССП новыми полномочиями позволит им самостоятельно привлекать взыскателей к административной ответственности и определять размер штрафов. Рассматривать дела об административных правонарушениях будут вправе руководитель ФССП и его заместители, а также руководители и заместители структурного подразделения и территориальных органов службы.

Также законопроект исключит из КоАП формулировку «за исключением кредитных организаций», из-за которой суды зачастую отказывались привлекать банки к ответственности за нарушения при взыскании долгов.

Кроме того, увеличиваются штрафы для кредиторов до уровня сумм для коллекторов, которые сейчас в 2,5 раза ниже.

В Минюсте указали, что передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях должностным лицам ФССП предлагается «в целях обеспечения единства правовых подходов и методов» при осуществлении службой надзора за соблюдением юрлицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, требований законодательства. Ранее ЦБ не поддерживал законопроект в части распространения КоАП на кредитные организации (см. “Ъ” от 19 февраля). Однако в среду на запрос “Ъ” в ЦБ сообщили, что концептуально поддерживают данные предложения. «Подход позволит сосредоточить в рамках одного органа надзор за всеми субъектами, осуществляющими взыскание просроченной задолженности», — заявили там. По мнению ЦБ, «это позволит исключить потенциальные риски возникновения регуляторного арбитража» и положительно скажется на формировании единообразных подходов в надзорной деятельности. В ФССП не уполномочены трактовать законодательные инициативы.

Однако участники рыка считают наделение ФССП такими полномочиями нецелесообразным. По словам совладельца агентства «Эверест» Дмитрия Чернышова, 230-ФЗ содержит нормы, «которые могут толковаться противоречиво, что будет вызывать обжалование в судах подавляющего большинства протоколов и фактически не снизит нагрузку на них». Один из собеседников “Ъ” указывает и на возможный конфликт интересов. «Приставы взыскивают с должников задолженность по исполнительным листам, и, если взыскателю кажется, что это делается неэффективно, он жалуется на бездействие службы, — поясняет он. — Появляется риск, что сотрудники ФССП будут необъективно рассматривать жалобы граждан на работу взыскателей, недовольных действиями регулятора». «Наделение ФССП новыми полномочиями в сфере надзора должно быть отложено по крайней мере до января 2021 года, когда должна закончиться работа по сокращению избыточного надзора», — считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Юристы отмечают, что такие полномочия ФСПП несут в себе и другие риски. Как отмечает госпожа Комбарова, отсутствие профессионального судебного разбирательства может привести к злоупотреблениям — недобросовестные компании могут инициировать жалобы и тем самым нанести финансовый урон конкурентам. По ее мнению, у ФССП увеличится объем жалоб, а ресурсов, чтобы объективно разобраться в ситуации, может не хватить, что приведет к снижению уровня административного расследования и вынесению шаблонных решений.

Светлана Самусева