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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ИндустрииРитейл

Wildberries опровергла сообщения об отмене сезона распродаж из-за атак на склады

Информация об отмене скидок на маркетплейсе Wildberries не соответствует действительности, заявили в пресс-службе RWB. По словам представителей компании, сезон распродаж уже стартовал, а вскоре ожидаются три крупные акции — «11.11», «Черная пятница» и новогодняя распродажа.
«Все три акции охватят основные товарные категории, а количество предложений со скидками в этом году продолжит увеличиваться. Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом», — отмечается в сообщении.
В преддверии акций учитываются популярность товаров и активность продавцов, объяснили в компании. Там ожидают, что предстоящий сезон ноябрьских и декабрьских скидок продолжит положительную динамику прошлых лет.
Днем ранее Forbes со ссылкой на представителей рынка сообщил, что атаки беспилотников на склады маркетплейсов летом повлияли на готовность селлеров к сезону распродаж. В публикации отмечалось, что большинство продавцов не смогли вернуть деньги за сгоревший товар, в результате чего приостановили новые закупки.
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