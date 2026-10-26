Wildberries опровергла сообщения об отмене сезона распродаж из-за атак на склады

Информация об отмене скидок на маркетплейсе Wildberries не соответствует действительности, заявили в пресс-службе RWB. По словам представителей компании, сезон распродаж уже стартовал, а вскоре ожидаются три крупные акции — «11.11», «Черная пятница» и новогодняя распродажа.