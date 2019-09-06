Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест сделал несколько громких внешнеполитических заявлений. В частности, он сказал, что на белорусский «кусок земли все хотят влиять», но республика будет придерживаться принципа многовекторности, смотря «и на Восток, и на Запад». Россию же он призвал быть «старшим братом» и оказывать его стране поддержку, а «не гнобить и не наклонять» Белоруссию. Александр Лукашенко напомнил, что Москва и Минск сейчас договариваются об углублении интеграции, и выдвинул свои требования по части экономики.

«Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами»,— сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит белорусское агентство БелТА.

Господин Лукашенко заверил, что его страна никогда не отвернется от России: «Почему мы должны к ним (россиянам.— “Ъ”) относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет,— сказал президент Белоруссии.— Белорусы не позволят предать нашего старшего брата». Но одновременно с этим он дал понять, что у Минска есть ожидания от Москвы:

«Мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали».

Напомним, власти России и Белоруссии сейчас работают над программой углубленной интеграции двух стран, запущенной еще в 1999 году с созданием Союзного государства. Согласовать весь пакет документов, в том числе 31 «дорожную карту», стороны надеются к ноябрю, чтобы к 20-летию создания Союзного государства (8 декабря) президенты могли торжественно подписать все документы. Программа предполагает одинаковые цены на энергоносители, одинаковую налоговую нагрузку, одинаковые регуляторные требования. При этом в недавнем интервью ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что в готовящемся соглашении речь пойдет не об объединении стран, а об «объединении двух экономик на правах равного партнерства». Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас же высказался за публикацию согласованного текста, «чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других».

Отметим, что как раз сегодня в Москве прошли переговоры премьер-министров двух стран, по итогам которого Дмитрий Медведев заявил, что «первичные документы» согласованы и парафированы. «Мы завершили работу над подготовкой программы действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня дорожных карт. Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, этим не заканчивается, а скорее только начинается, поскольку все самое сложное впереди»,— уточнил он. По его словам, теперь предстоит погрузить в «дорожные карты» перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, которые должны быть подготовлены Россией и Белоруссией «практически во всех сферах экономической деятельности, будь то финансово-кредитная сфера, налоговая сфера, таможенное регулирование, вопросы цифрового развития, вопросы туризма». Его белорусский коллега Сергей Румас, в свою очередь, заявил, что, несмотря на объем предстоящей работы, Москва и Минск в течение двух месяцев подготовят все необходимые документы.

Между тем из заявлений Александра Лукашенко в Бресте следует, что Минск недоволен ходом переговоров с Москвой.

«На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать,— сказал белорусский президент.— Если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся».

В сообщении агентства БелТА говорится, что в этом контексте Александр Лукашенко привел в пример действия России по строительству Северного и Южного потоков для транспортировки природного газа. «Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент РФ.— “Ъ”) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо, если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20–25 млн тонн чужой нефти — американской, саудовской, еще чьей-то... Азербайджанская нефть — через Украину у нас на Мозырь (город в Гомельской области, где расположен НПЗ.— “Ъ”) проработан этот маршрут»,— предупредил Александр Лукашенко.

В конце августа «Голос Америки» сообщил, что государственная Белорусская нефтяная компания, аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим», наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Белоруссии и получить разрешение на закупку американской сырой нефти. В Москве ситуацию драматизировать не стали. «Это вопрос экономической целесообразности, и каждая страна сама принимает решение»,— отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем Александр Лукашенко также сказал, что Белоруссия прорабатывает «северный маршрут» поставок нефти:

«Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования».

Сейчас Россия — единственный поставщик нефти в Белоруссию (годовой объем продаж на белорусские НПЗ — 18 млн тонн, общий — 24 млн тонн). С тех пор как нефть для республики начала дорожать на фоне реализации в 2019 году в России налогового маневра, который предполагает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, Минск, который вслед за Москвой на треть снизил вывозные тарифы, требует компенсации выпадающих доходов бюджета.

Свои потери в 2019 году страна оценила в $400 млн, а на период до 2024 года — свыше $10 млрд.

По данным Белстата, средняя цена импорта нефти из РФ в первом квартале 2019 года выросла на 4,5% до $367,8 за тонну. Белоруссия рассчитывала договориться с РФ о цене на «переходный период» — c 2020 года до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в ЕАЭС. Помимо этого Минск, который в 2019 году должен платить за газ $130 за тыс. кубометров требует унификации цен с внутрироссийскими (ориентиром служит стоимость сырья в ближайшей Смоленской области в $70 за тыс. кубометров). Эксперты считают заявления Александра Лукашенко о диверсификации поставок нефти из Европы, Америки и арабских стран попыткой укрепить свою переговорную позицию. Они отмечают, что цена поставки сырья из РФ в обозримой перспективе останется самой привлекательной, а многие из озвученных вариантов вряд ли будут когда-либо экономически выгодны.

При этом Александр Лукашенко заверил, что речь о развороте Белоруссии на Запад не идет. Напомним, в конце августа состоялся визит в Минск советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию за многие годы. В повестке визита было обсуждение по-прежнему действующих в отношении республики санкций, а также различных угроз ее «суверенитету и территориальной целостности». И хотя конкретных решений по итогам встречи не последовало, сам факт визита эксперты сочли доказательством того, что начавшийся в 2006 году конфликт между Вашингтоном и Минском уходит в прошлое.

В Бресте же Александр Лукашенко призвал не вдаваться в «конспирологические» рассуждения по поводу визита Джона Болтона и отношений Белоруссии с Западом. «Вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден»,— сказал он. По словам господина Лукашенко, на белорусский «кусок земли все хотят влиять», но республика будет придерживаться принципа многовекторности, смотря «и на Восток, и на Запад». «Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Главное — многовекторная политика. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый — он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны,— добавил он.— Смотреть будем и туда, и туда и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику».

Елена Черненко, Ольга Мордюшенко