Лизинг прирастает автомобилями

Совокупный новый бизнес российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года превысил 1,5% годового российского ВВП. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 13%. Несмотря на падение в авиа- и железнодорожном сегментах, поддержку росту отрасли оказал автолизинг. В этой сфере доминируют розничные частные игроки, и сегмент продолжит поступательный рост, опираясь на спрос со стороны корпоративных клиентов.
В первом полугодии 2019 года доля нового бизнеса российских лизинговых компаний впервые за десятилетие превысила 1,5% ВВП. Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», сделанного на основе анкетирования 106 компаний, на которых приходится «около 95% всего лизингового рынка» (с ним ознакомился “Ъ”). Впрочем, рост рынка замедляется. В первом полугодии совокупный объем нового бизнеса составил 730 млрд руб., что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года. В предыдущие два года рост превышал 50%.
На динамику повлияло сокращение объема железнодорожного сегмента (более чем на 30%) (см. подробнее “Ъ” от 1 августа), а также падение в авиализинге (почти на 50%). Впрочем, как отмечают в «Эксперте РА», сокращение в этих традиционных сегментах было во многом компенсировано ростом в недвижимости и лизинге морских и речных судов. Лизинговые сделки с недвижимостью выросли на 65 млрд руб. (за счет активизации «Сбербанк Лизинга»), а с судами — на 40 млрд руб. (ГТЛК). Таким образом, доля лизинга недвижимости в совокупном новом бизнесе российских ЛК выросла по сравнению с 2018 годом на 9 процентных пунктов (п. п.), до 11%, а судов — на 6 п. п., до 10%.
Единственным традиционным сегментом рынка, показывавшим стабильный рост, стал автолизинг. Так, грузовой автотранспорт по сравнению с прошлым годом сохранил долю в 19% от совокупного нового бизнеса, лизинг легковых автомобилей сократился лишь на 1 п. п., до 15%, лизинг строительной и дорожно-строительной техники сохранил уровень в 8%. По данным авторов исследования, росту рынка и его проникновения в продажи автомобилей способствует «активная работа лизинговых компаний в таких быстрорастущих сегментах, как такси и каршеринг». Это повлияло на объем сделок с малым и средним бизнесом (МСБ), «доля которого выросла впервые за три года и составила около 49%».
«Второй год подряд мы видим рост сегмента такси. Этому способствует активное развитие крупных агрегаторов, в том числе и в регионах, деление рынка на сегменты, а также повышение спроса на премиум-сегмент»,— отмечает управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Ольга Енькова. «На фоне роста цен на новые и на подержанные автомобили, а также сложностей с получением банковского кредитования и высокой стоимостью кредитных ресурсов лизинг остается подчас единственной возможностью обновления автопарка для бизнеса»,— объясняет гендиректор ЛК «Европлан» Александр Михайлов. «Несмотря на то что общие продажи автомобильной техники падают, в противофазе спросу со стороны физических лиц растет спрос на автомобильную технику со стороны корпоративных клиентов, которые в большей степени ориентированы на получение такой финансовой услуги, как лизинг»,— говорит партнер компании Deloitte Татьяна Кофанова. «Автопроизводители делают существенный упор на корпоративные и лизинговые продажи. В сотрудничестве с лизинговыми компаниями формируются кобрендинговые программы, в рамках которых клиенты получают условия более привлекательные, чем при других способах приобретения техники»,— добавляют в «ВТБ Лизинге».
В этих сегментах, по оценке младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксении Балясовой, «значительный объем сделок приходится на частные лизинговые компании, которые ориентированы на розничные продажи». И несмотря на то что у некоторых крупных игроков также есть существенные объемы розничных портфелей, значимое влияние на динамику их бизнеса оказало отсутствие крупных сделок с авиа- и железнодорожной техникой в первой половине года. По словам госпожи Кофановой, проникновение лизинга в продажи в автосегменте, а также строительной и ДСТ будет только увеличиваться. «Корпоративному клиенту иметь автомобиль в активе не так привлекательно, как иметь его в форме аренды и обновлять парк в течение трех-пятилетнего цикла»,— указывает эксперт. Однако в этом году резкого роста сегмента эксперты не ждут. По словам госпожи Еньковой, на его динамику «влияет общий спад на автомобильном рынке, а также новые, более сложные, условия получения государственной поддержки на покупку техники».
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ГК — группа компаний.
н. д.— нет данных.
По данным «Эксперт РА».
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