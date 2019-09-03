Лизинг прирастает автомобилями

Совокупный новый бизнес российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года превысил 1,5% годового российского ВВП. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 13%. Несмотря на падение в авиа- и железнодорожном сегментах, поддержку росту отрасли оказал автолизинг. В этой сфере доминируют розничные частные игроки, и сегмент продолжит поступательный рост, опираясь на спрос со стороны корпоративных клиентов.

В первом полугодии 2019 года доля нового бизнеса российских лизинговых компаний впервые за десятилетие превысила 1,5% ВВП. Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», сделанного на основе анкетирования 106 компаний, на которых приходится «около 95% всего лизингового рынка» (с ним ознакомился “Ъ”). Впрочем, рост рынка замедляется. В первом полугодии совокупный объем нового бизнеса составил 730 млрд руб., что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года. В предыдущие два года рост превышал 50%.

На динамику повлияло сокращение объема железнодорожного сегмента (более чем на 30%) (см. подробнее “Ъ” от 1 августа), а также падение в авиализинге (почти на 50%). Впрочем, как отмечают в «Эксперте РА», сокращение в этих традиционных сегментах было во многом компенсировано ростом в недвижимости и лизинге морских и речных судов. Лизинговые сделки с недвижимостью выросли на 65 млрд руб. (за счет активизации «Сбербанк Лизинга»), а с судами — на 40 млрд руб. (ГТЛК). Таким образом, доля лизинга недвижимости в совокупном новом бизнесе российских ЛК выросла по сравнению с 2018 годом на 9 процентных пунктов (п. п.), до 11%, а судов — на 6 п. п., до 10%.

Единственным традиционным сегментом рынка, показывавшим стабильный рост, стал автолизинг. Так, грузовой автотранспорт по сравнению с прошлым годом сохранил долю в 19% от совокупного нового бизнеса, лизинг легковых автомобилей сократился лишь на 1 п. п., до 15%, лизинг строительной и дорожно-строительной техники сохранил уровень в 8%. По данным авторов исследования, росту рынка и его проникновения в продажи автомобилей способствует «активная работа лизинговых компаний в таких быстрорастущих сегментах, как такси и каршеринг». Это повлияло на объем сделок с малым и средним бизнесом (МСБ), «доля которого выросла впервые за три года и составила около 49%».

«Второй год подряд мы видим рост сегмента такси. Этому способствует активное развитие крупных агрегаторов, в том числе и в регионах, деление рынка на сегменты, а также повышение спроса на премиум-сегмент»,— отмечает управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Ольга Енькова. «На фоне роста цен на новые и на подержанные автомобили, а также сложностей с получением банковского кредитования и высокой стоимостью кредитных ресурсов лизинг остается подчас единственной возможностью обновления автопарка для бизнеса»,— объясняет гендиректор ЛК «Европлан» Александр Михайлов. «Несмотря на то что общие продажи автомобильной техники падают, в противофазе спросу со стороны физических лиц растет спрос на автомобильную технику со стороны корпоративных клиентов, которые в большей степени ориентированы на получение такой финансовой услуги, как лизинг»,— говорит партнер компании Deloitte Татьяна Кофанова. «Автопроизводители делают существенный упор на корпоративные и лизинговые продажи. В сотрудничестве с лизинговыми компаниями формируются кобрендинговые программы, в рамках которых клиенты получают условия более привлекательные, чем при других способах приобретения техники»,— добавляют в «ВТБ Лизинге».

В этих сегментах, по оценке младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксении Балясовой, «значительный объем сделок приходится на частные лизинговые компании, которые ориентированы на розничные продажи». И несмотря на то что у некоторых крупных игроков также есть существенные объемы розничных портфелей, значимое влияние на динамику их бизнеса оказало отсутствие крупных сделок с авиа- и железнодорожной техникой в первой половине года. По словам госпожи Кофановой, проникновение лизинга в продажи в автосегменте, а также строительной и ДСТ будет только увеличиваться. «Корпоративному клиенту иметь автомобиль в активе не так привлекательно, как иметь его в форме аренды и обновлять парк в течение трех-пятилетнего цикла»,— указывает эксперт. Однако в этом году резкого роста сегмента эксперты не ждут. По словам госпожи Еньковой, на его динамику «влияет общий спад на автомобильном рынке, а также новые, более сложные, условия получения государственной поддержки на покупку техники».

Крупнейшие лизинговые компании по итогам первого полугодия 2019 года Наименование компании Объем нового бизнеса (млрд руб.) Текущий портфель (млрд руб.) Изм. с начала года (%) Объем полученных платежей (млрд руб.) «Сбербанк Лизинг» (ГК) 138,7 624,6 2,5 64,4 ГТЛК 89,3 822,4 -11,2 40,1 «ВТБ Лизинг» 59,5 566,1 -1,6 82,0 «ВЭБ-лизинг» 43,4 352,6 -5,7 35,4 ЛК «Европлан» 39,7 94,3 11,7 н. д. «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 33,6 213,6 10,9 18,4 «Альфа Лизинг» (ГК) 27,2 157,5 5,7 25,2 «Балтийский лизинг» (ГК) 24,7 57,5 12,2 22,3 «РЕСО-Лизинг» 22,6 57,9 21,2 17,4 «Сименс Финанс» 20,0 61,4 7,4 н. д. ГК — группа компаний. н. д.— нет данных. По данным «Эксперт РА».

Илья Усов