Государство укрепится в «Ростелекоме»

Пакет ВТБ в «Ростелекоме» может оказаться выше 17%, которые банк намерен получить в результате выкупа допэмиссии оператора для сделки по консолидации Tele2. По данным инвесторов, ВТБ начал собирать пакет в «Ростелекоме» заранее и за последний год в его интересах могли быть приобретены до 10% акций оператора. Покупка такого пакета должна была обойтись примерно в 20 млрд руб.

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к «Ростелекому», ряд брокерских компаний в течение последнего года приобретали в интересах ВТБ обыкновенные акции «Ростелекома», аккумулировав к началу сентября около 10% таких бумаг. Собеседник “Ъ” в одной из инвесткомпаний также говорит, что в интересах ВТБ на рынке с 2018 года скупались акции «Ростелекома». «Мы видели эти сделки»,— подтверждает он. В пресс-службе ВТБ комментариев не предоставили. Представитель «Ростелекома» не ответил на запрос “Ъ”.

Основной акционер «Ростелекома» — Росимущество, доля которого на 31 августа составляет 48,71% обыкновенных акций, у госкорпорации ВЭБ.РФ — 4,29%, у подконтрольного «Ростелекому» ООО «Мобител» — 10,49%, еще свыше 36% акций находятся в свободном обращении.

10% «Ростелкома» — это почти треть акций, которые есть в свободном обращении, констатирует аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Этими сделками можно объяснить динамику акций «Ростелекома», которая минувшим летом опережала рынок, считает аналитик. Общая стоимость 10% «Ростелекома», по его оценке, могла составить около 20 млрд руб. (вчера капитализация компании на Московской бирже составляла 220,7 млрд руб.).

Около года назад «Ростелеком» и ВТБ возобновили переговоры о продаже банком доли в Tele2. В марте 2019 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский объявил о решении консолидировать 100% Tele2. Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% сотового оператора, остальное предстоит выкупить у компании, 50% которой принадлежат ВТБ, 40% — структуре Алексея Мордашова, а 10% — банку «Россия». Летом появился сценарий консолидации, по которому предполагалась оплата как существующими, так и новыми акциями госоператора, а также денежными средствами. Всего предполагается выпустить примерно 20% новых акций «Ростелекома», писал “Ъ” 5 июля.

Параметры сделки утверждены, сообщил вчера журналистам в кулуарах Восточного экономического форума Михаил Осеевский. «Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некоего пакета, наверное, процентов 17 мы получим "Ростелекома"»,— заявил там же президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин (цитата ТАСС). По словам господина Костина, ВТБ переходит из некотируемых акций Tele2 в портфельную инвестицию — котируемые акции «Ростелекома». «Купили акции фактически котируемой компании и будем ожидать дальше, на эти акции смотреть, что дальше будет происходить»,— сказал он (цитата «Интерфакса»).

В ходе продажи 55% Tele2 консорциум инвесторов, включающий ВТБ, с учетом выкупленных с рынка 10% акций «Ростелекома» потенциально может получить контроль над 1,1 млрд акций оператора обоих типов (обычных и привилегированных), что соответствует 34% увеличенного уставного капитала компании, подсчитал аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

В ходе допэмиссии доля Росимущества может быть размыта и наличие у ВТБ пакета акций «Ростелекома» позволит обеспечить уверенность, что при любом раскладе над оператором сохранится госконтроль, считает аналитик.

Смысл покупки 10% пакета акций «Ростелекома» в интересах ВТБ пока неочевиден, полагает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Если речь идет о консолидации акций для получения ВТБ блокпакета в «Ростелекоме», то при наличии акционерного соглашения с государством сам по себе блокпакет ничего не решает, рассуждает он, у Росимущества, ВЭБ.РФ и ВТБ в сумме все равно будет больше 50% «Ростелекома».

«Ростелеком» в принципе весьма интересен как актив, уверен начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его оценке, справедливая стоимость акций компании как минимум в два раза выше текущих значений. Большинство крупных инвестпрограмм «Ростелекома» в ближайший год будет завершено, что позволит выделять на дивиденды больше денег. Весьма вероятно, что именно поэтому ВТБ и проявляет интерес к акциям оператора, полагает аналитик.

Владислав Новый