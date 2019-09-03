Присягнувший на верность ИГ получил 11 лет колонии строгого режима

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана, проживавшего в Александровском районе Ставропольского края Саида Маматханова. Суд признал его вину в участии в террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 31 января 2019 года Маматханов, разделяя идеологию радикального ислама, присягнул на верность террористам. Свое обращение, записанное на телефон, он отправил через мессенджер Telegram представителю ИГ.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону