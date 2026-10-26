Умерла Роза Айтматова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 89 лет ушла из жизни Роза Айтматова. Светлая память о Розе Торокуловне навсегда сохранится в наших сердцах»,— сказано в публикации фонда в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).