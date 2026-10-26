Умерла Роза Айтматова
В возрасте 89 лет умерла общественный деятель Роза Айтматова, младшая сестра киргизского писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в фонде имени писателя.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 89 лет ушла из жизни Роза Айтматова. Светлая память о Розе Торокуловне навсегда сохранится в наших сердцах»,— сказано в публикации фонда в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Роза Айтматова была кандидатом физико-математических наук и заслуженным работником образования. Перевела на киргизский язык и издала Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Возглавляла ОО «Центр помощи женщинам», активно занималась общественной деятельностью.
Ее брат Чингиз Айтматов умер в 2008 году. Наибольшую известность писателю принесли повести «Первый учитель» (экранизирована Андреем Кончаловским), «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря» а также роман «И дольше века длится день» (1980). В 1990–1994 годах господин Айтматов работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. Также был послом Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.