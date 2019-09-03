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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Мстители» справились с российским кино

Доля отечественных фильмов в прокате снизилась

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва». По итогам всего года доля российского кино будет ниже, чем в прошлом году, но сильно не упасть помогут осенний и предновогодний киносезоны, прогнозируют эксперты.


Сборы российских фильмов за так называемый сезон блокбастеров (в 2019 году он пришелся на даты с 1 мая по 25 августа) в кинотеатрах России и СНГ составили 551,7 млн руб., что в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный сезон 2018 года, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». Посещаемость отечественных фильмов также снизилась почти в три раза — с 7,3 млн зрителей в 2018 году до 2,5 млн.

Благодаря голливудскому кино сборы в целом с 1 мая по 25 августа поставили рекорд за всю историю наблюдений, составив 19 млрд руб. Билеты в кинотеатры купили 77,3 млн зрителей.

Таким образом, доля российских фильмов в общих сборах за период составила 3,2%, в зрителях — 1,8%. В прошлом году эти показатели составляли 11,5% и 12,7% соответственно.

Лето, когда выходят голливудские блокбастеры, традиционно считается неудачным сезоном для отечественных картин, но в этом году показатели по доле в сборах самые низкие за последние четыре года, констатирует заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Голливудские фильмы, вышедшие в этот сезон, в первую очередь "Король Лев" и "Мстители", пришлись российской публике по вкусу, в то время как российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули»,— поясняет он. Ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, по состоянию на 25 августа не собрал даже 50 млн руб., тогда как в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.

«У зрителя нет предпочтения смотреть российское или зарубежное кино, он идет смотреть то, что его заинтересовало в результате рекламы, советов людей, собственного опыта. То, что российское кино просело относительно зарубежного в краткосрочной перспективе, означает только, что с точки зрения объема, качества и попадания в аудиторию кинотеатров в это лето оно было объективно слабее, чем в предыдущие»,— рассуждает гендиректор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин.

«Мы не заметили снижения интереса к российским картинам, скорее количество и масштаб фильмов меньше, чем в прошлом году»,— говорит президент сети «Каро» Ольга Зинякова. Оценивать результаты отечественного кино нужно по итогам года и по совокупным сборам картин, а не по доле, считает она, добавляя, что большое количество премьер запланировано на осень, в частности, «Текст», «Герой», «Тайна печати дракона».

С начала года, по данным на 25 августа, сборы российских фильмов составили 8,2 млрд руб., или 22,45% общей кассы проката.

По итогам 2018 года Фонд кино отчитывался о показателе в 27,5% по России, «Кинобизнес сегодня» сообщал о показателе в 26,4% с учетом СНГ. За счет традиционно более удачных сезонов — осеннего и предновогоднего — доля российского кино по итогам 2019 года еще сможет достигнуть 25%, прогнозирует Александр Нечаев. Осенью в прокат выйдут «Тайна печати дракона», «Герой», «Текст», «Аванпост», а перед Новым годом — «Полицейский с Рублевки-2», «Иван-царевич и Серый Волк-4» и др.

После первого полугодия сборы российского кино уже на 2,2 млрд руб. отставали от прошлогоднего уровня, поэтому его доля по итогам года точно будет меньше, чем в 2018 году, считает аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. «Если удастся проиграть не больше 2–3 процентных пунктов по доле прошлому году, это уже будет хорошо. Самый худший вариант — это спад на 5–6 процентных пунктов от 2018 года»,— заключает он.

Доля российского кино по итогам 2019 года составит максимум 20–21,5%, пессимистичен главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров, при этом, скорее всего, по итогам года не будет ни одного российского фильма со сборами в 1 млрд руб. На подобные сборы мог претендовать только «Полицейский с Рублевки-2», но из проекта ушел актер Александр Петров, «Тайна печати дракона» соберет не более 0,6 млрд руб., «Кома» — 0,5 млрд руб., более крупные релизы начнут выходить только с 26 декабря, прогнозирует аналитик.

Минкульт еще с мая беспокоит ситуация с российскими картинами, там понимают, что 2019 год, вероятно, не будет таким же успешным для российского кино, как 2018-й, признает директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. «Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года»,— говорит она.

Валерия Лебедева


Сборы топ-10 российских картин в сезон летних блокбастеров*

2018 год Сборы (млн руб.) 2019 год Сборы (млн руб.)
«Собибор» 299,5 «Эбигейл» 49,5
«Черновик» 204,5 «Братство» 46,1
«Ночная смена» 113 «Коридор бессмертия» 44
«Два хвоста» 105,8 «Дылда» 26,8
«Русалка. Озеро мертвых» 100,3 «Война Анны» 14,4
«Лето» 89,3 «Трудности выживания» 13
«Садко» 67,1 «Мульт в кино. Выпуск №100. Большой мультпраздник!» 12,3
«Килиманджара» 46,2 «Донбасс. Окраина» 10,8
«Фото на память» 35,5 «Надо мною солнце не садится» 10,7
«Принцесса и дракон» 34,3 «На Париж!» 9,7
Всего 1095,5 237,3

Источник: данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

*Учитываются фильмы, стартовавшие в прокате с 1 мая по 25 августа 2018 года и с 1 мая по 26 августа 2019 года.

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