«Мстители» справились с российским кино

Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва». По итогам всего года доля российского кино будет ниже, чем в прошлом году, но сильно не упасть помогут осенний и предновогодний киносезоны, прогнозируют эксперты.

Сборы российских фильмов за так называемый сезон блокбастеров (в 2019 году он пришелся на даты с 1 мая по 25 августа) в кинотеатрах России и СНГ составили 551,7 млн руб., что в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный сезон 2018 года, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». Посещаемость отечественных фильмов также снизилась почти в три раза — с 7,3 млн зрителей в 2018 году до 2,5 млн.

Благодаря голливудскому кино сборы в целом с 1 мая по 25 августа поставили рекорд за всю историю наблюдений, составив 19 млрд руб. Билеты в кинотеатры купили 77,3 млн зрителей.

Таким образом, доля российских фильмов в общих сборах за период составила 3,2%, в зрителях — 1,8%. В прошлом году эти показатели составляли 11,5% и 12,7% соответственно.

Лето, когда выходят голливудские блокбастеры, традиционно считается неудачным сезоном для отечественных картин, но в этом году показатели по доле в сборах самые низкие за последние четыре года, констатирует заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Голливудские фильмы, вышедшие в этот сезон, в первую очередь "Король Лев" и "Мстители", пришлись российской публике по вкусу, в то время как российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули»,— поясняет он. Ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, по состоянию на 25 августа не собрал даже 50 млн руб., тогда как в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.

«У зрителя нет предпочтения смотреть российское или зарубежное кино, он идет смотреть то, что его заинтересовало в результате рекламы, советов людей, собственного опыта. То, что российское кино просело относительно зарубежного в краткосрочной перспективе, означает только, что с точки зрения объема, качества и попадания в аудиторию кинотеатров в это лето оно было объективно слабее, чем в предыдущие»,— рассуждает гендиректор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин.

«Мы не заметили снижения интереса к российским картинам, скорее количество и масштаб фильмов меньше, чем в прошлом году»,— говорит президент сети «Каро» Ольга Зинякова. Оценивать результаты отечественного кино нужно по итогам года и по совокупным сборам картин, а не по доле, считает она, добавляя, что большое количество премьер запланировано на осень, в частности, «Текст», «Герой», «Тайна печати дракона».

С начала года, по данным на 25 августа, сборы российских фильмов составили 8,2 млрд руб., или 22,45% общей кассы проката.

По итогам 2018 года Фонд кино отчитывался о показателе в 27,5% по России, «Кинобизнес сегодня» сообщал о показателе в 26,4% с учетом СНГ. За счет традиционно более удачных сезонов — осеннего и предновогоднего — доля российского кино по итогам 2019 года еще сможет достигнуть 25%, прогнозирует Александр Нечаев. Осенью в прокат выйдут «Тайна печати дракона», «Герой», «Текст», «Аванпост», а перед Новым годом — «Полицейский с Рублевки-2», «Иван-царевич и Серый Волк-4» и др.

После первого полугодия сборы российского кино уже на 2,2 млрд руб. отставали от прошлогоднего уровня, поэтому его доля по итогам года точно будет меньше, чем в 2018 году, считает аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. «Если удастся проиграть не больше 2–3 процентных пунктов по доле прошлому году, это уже будет хорошо. Самый худший вариант — это спад на 5–6 процентных пунктов от 2018 года»,— заключает он.

Доля российского кино по итогам 2019 года составит максимум 20–21,5%, пессимистичен главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров, при этом, скорее всего, по итогам года не будет ни одного российского фильма со сборами в 1 млрд руб. На подобные сборы мог претендовать только «Полицейский с Рублевки-2», но из проекта ушел актер Александр Петров, «Тайна печати дракона» соберет не более 0,6 млрд руб., «Кома» — 0,5 млрд руб., более крупные релизы начнут выходить только с 26 декабря, прогнозирует аналитик.

Минкульт еще с мая беспокоит ситуация с российскими картинами, там понимают, что 2019 год, вероятно, не будет таким же успешным для российского кино, как 2018-й, признает директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. «Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года»,— говорит она.

Валерия Лебедева