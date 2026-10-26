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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Мир

Минобороны России обвинило ВСУ в препятствовании эвакуации из Алешек

За прошедшую неделю ВСУ нанесли 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов БПЛА по городу Алешки и основным дорогам к нему, сообщило Минобороны России. В ведомстве утверждают, что украинские войска на протяжении более двух лет обстреливают и минируют подъездные пути к населенному пункту, чтобы не допустить эвакуации населения и блокировать доставку продовольствия, лекарств и социально значимых товаров.
Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку и ведут очистку основных путей подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек, расставленных ВСУ. За неделю подразделения группировки обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс., в основном — пожилые люди.

Россия и Украина при участии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября. Украина с этой же даты обещала прекратить огонь в Алешках.
Подробности — в материале «Ъ» «Первая леди добилась тишины».
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