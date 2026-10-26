Минобороны России обвинило ВСУ в препятствовании эвакуации из Алешек

За прошедшую неделю ВСУ нанесли 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов БПЛА по городу Алешки и основным дорогам к нему, сообщило Минобороны России. В ведомстве утверждают, что украинские войска на протяжении более двух лет обстреливают и минируют подъездные пути к населенному пункту, чтобы не допустить эвакуации населения и блокировать доставку продовольствия, лекарств и социально значимых товаров.