Минобороны России обвинило ВСУ в препятствовании эвакуации из Алешек
За прошедшую неделю ВСУ нанесли 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов БПЛА по городу Алешки и основным дорогам к нему, сообщило Минобороны России. В ведомстве утверждают, что украинские войска на протяжении более двух лет обстреливают и минируют подъездные пути к населенному пункту, чтобы не допустить эвакуации населения и блокировать доставку продовольствия, лекарств и социально значимых товаров.
Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку и ведут очистку основных путей подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек, расставленных ВСУ. За неделю подразделения группировки обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин.
Алешки расположены на левом берегу Днепра. До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс., в основном — пожилые люди.
Россия и Украина при участии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября. Украина с этой же даты обещала прекратить огонь в Алешках.