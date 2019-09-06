Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев. Общая сумма контрактов составила более 3,4 трлн руб., что на 13% больше, чем в прошлом году. Годом ранее на ВЭФ было подписано 220 соглашений на 3 трлн руб.

«Цифра еще не полная, она подводится, но где-то 3,4–3,5 трлн руб., это снова шаг вперед относительно прошлого года»,— сказал господин Трутнев (цитата по «Интерфаксу»). Наиболее значимыми, по его словам, стали контракты по таким проектам, как Баимский ГОК на Чукотке, Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье, месторождение Малмыж в Хабаровском крае, ГОК «Озерный» в Бурятии и якутское АО «НК "Туймаада-нефть"».

Как ранее озвучил президент России Владимир Путин, за период с 2015 года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд руб. За пять лет было создано 39 тыс. рабочих мест, а рост промышленного производства составил 23%.

Что обсуждали на Восточном экономическом форуме в 2019 году — в публикации “Ъ”.

Какими могут быть точки роста экономики ДФО, читайте в материале “Ъ” «Дальневосточное золото».