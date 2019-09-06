Суд заочно арестовал основателя компании «Рольф»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного Комитета России (СКР) и заочно арестовал основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. Предпринимателю инкриминируется ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы). Господин Петров уже объявлен в международный розыск.

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. <...> Суд постановил: избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории России»,— огласила решение судья Евгения Николаева (цитата по «Интерфаксу»).

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Сейчас господин Петров находится в Австрии, гражданином которой является, и отрицает причастность к незаконному выводу денег из компании. В интервью “Ъ FM”, основатель «Рольфа» назвал объявление его в международный розыск «обычной процедурой». Зашита намерена обжаловать решение Басманного суда о заочном аресте. «Конечно, мы обжалуем решением суда как незаконное и необоснованное»,— сказал адвокат предпринимателя Александр Макаров.

По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, бывший гендиректор ЗАО «Рольф ЭСТЕЙТ» Анатолий Кайро и гендиректор кипрской «Панабел лимитед» Георгий Кафкалия. В отношении госпожи Луховецкой и господина Кафкалии также поданы ходатайства о заочном аресте. Господин Кайро находится под домашним арестом.

Подробнее о деле крупнейшего в России автодилера читайте в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».

Сергей Петров о возбуждении уголовного дела в интервью “Ъ FM” «"Это вот Россия"».