На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) завел новое дело в отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. На этот раз ему инкриминировали отмывание 30 млрд руб., которые, как считает следствие, были получены незаконным путем. Сам подследственный вины не признает.

О новом деле сообщила защита господина Абызова. Ранее, напомним, экс-министр обвинялся в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь ему дополнительно вменяется легализация доходов, полученных преступным путем, на сумму 30 млрд руб. (ст. 174.1 УК РФ).

Чем известен Михаил Абызов Читать далее

По версии СКР, оргпреступное сообщество было создано Михаилом Абызовым из «личной корыстной заинтересованности» не позднее апреля 2011 года, то есть за год с небольшим до его назначения министром. Как говорится в материалах расследования, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил организованное преступное сообщество, деятельность которого не была связана с предпринимательством, а имела целью хищение средств. В результате, по материалам дела, бывший министр и его предполагаемые сообщники, обманув акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети», которые занимались производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области, похитили средства этих компаний на сумму 4 млрд руб. Причем все эти деньги, по данным следствия, были выведены за границу. Фигуранты вину не признают, настаивая, что предметом уголовного дела стали гражданско-правовые отношения.

В рамках расследования по ходатайству следствия суд уже наложил арест на счета бывшего министра и его другие активы на 9 млрд руб.

Подробнее о развитии дела — в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову нашли свидетеля на Украине».

Александр Александров