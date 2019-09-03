Как судят за протесты в Москве. Главное

- Тверской суд признал 25-летних Ивана Подкопаева и Данила Беглеца виновными в применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) в ходе акции протеста в Москве 27 июля. Подкопаев, дело которого рассматривалось в особом порядке, приговорен к 3 годам колонии общего режима, Беглец, признавший вину — к 2 годам колонии общего режима.
- Пресненский суд признал виновным в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) блогера Владислава Синицу — его приговорили к 5 годам колонии общего режима за пост в Twitter о детях силовиков. По мнению следствия, после акции 27 июля Синица опубликовал в соцсети сообщение, где фактически призывал к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
- Басманный суд арестовал до 2 ноября Никиту Чирцова, который обвиняется в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. Ранее его выслали с территории Белоруссии и задержали в Москве.
- Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) — Дмитрия Васильева, Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова.
- СКР также ходатайствовал об изменении меры пресечения фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках Егору Жукову и Сергею Фомину. Следствие предложило отпустить их из СИЗО под домашний арест. Они не признают свою вину. Басманный суд удовлетворил ходатайство СКР и перевел обоих фигурантов под домашний арест — Егора Жукова до 27 сентября, а Сергея Фомина до 8 октября. Позднее следствие установило непричастность Егора Жукова к совершению массовых беспорядков и прекратило дело, но при этом предъявило ему новое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
- После протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят также Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.
- Задержанный вечером 2 сентября журналист Илья Азар сообщил, что суд по его делу 3 сентября не состоится — протокол за нарушение порядка организации либо проведения митинга после акции 31 августа (ст. 20.2 КоАП) из Мещанского суда вернули в Красносельское ОВД для «устранения нарушений», а самого журналиста пригласили в полицию 23 сентября. Также 2 сентября с аналогичной формулировкой задержаны незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. В этот же вечер всех троих отпустили. 3 сентября Троицкий районный суд Москвы признал госпожу Соболь виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и назначил очередной штраф в размере 300 тыс. руб.
- Днем 3 сентября возле своего дома был задержан незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев. Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Алексей Обухов, предположительно, задержание связано с шествием 31 августа.
Подробнее о судах — в публикации “Ъ” «Осужденные и освобожденные».