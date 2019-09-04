Министр культуры России назвал «убожеством» чтение комиксов взрослыми

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает «убожеством», когда взрослые люди читают комиксы. По мнению министра, комиксы предназначены для детей 7–8 лет, которые учатся читать, сообщает ТАСС. «Я вообще плохо отношусь к комиксам — это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством»,— сказал господин Мединский.

Агентство «Москва» приводит цитату министра по-другому: «Взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что “я дебил, я читаю комиксы”. Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать». Уточняется, что министр культуры высказался против создания комиксов, посвященных историческим событиям.

Заявление прозвучало на открытии 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходит с 4 по 8 сентября на ВДНХ.