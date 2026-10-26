«Аудитория у автомобиля будет совсем другая»

При этом шпионские снимки маленького «Гелендвагена» появлялись в сетях еще в 2024 году. А до этого они должны были пройти фокус-группы с потенциальными клиентами, утверждение проекта на разных уровнях директората, потом собственно проектирование и изготовление прототипов практически кустарным методом. Иными словами, цикл от задумки до появления автомобиля у дилеров — это семь-восемь лет. В Китае за это время успеют не только выпустить на рынок новую модель, но и снять ее с производства, заменив новой.