«Аудитория у автомобиля будет совсем другая»
Дмитрий Гронский — о мини-«Гелендвагене»
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Обозначилась одна из причин, по которой европейская автомобильная промышленность отстает от китайской. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус подтвердил в интервью, что прототипы маленького G-Класса уже вовсю проходят испытания, а в продаже машина появится примерно через 24 месяца, то есть в конце 2028 года.
При этом шпионские снимки маленького «Гелендвагена» появлялись в сетях еще в 2024 году. А до этого они должны были пройти фокус-группы с потенциальными клиентами, утверждение проекта на разных уровнях директората, потом собственно проектирование и изготовление прототипов практически кустарным методом. Иными словами, цикл от задумки до появления автомобиля у дилеров — это семь-восемь лет. В Китае за это время успеют не только выпустить на рынок новую модель, но и снять ее с производства, заменив новой.
Что на сегодняшний день известно о машине? Компактный G-Класс сохранит отдельные характерные черты и ДНК «старшего» внедорожника, но не будет уменьшенной копией оригинального автомобиля с рамной конструкцией. Предполагается, что и аудитория у автомобиля будет совсем другая — не только по финансовым возможностям, но и по образу жизни. Компания пообещала хорошую проходимость новой модели, над которой сейчас ведутся работы по подвеске, колесам и углам их установки, которые влияют на управляемость на сложных участках дороги.
Первоначально были планы сделать маленький «Гелендваген» электромобилем, но после провала продаж большого G-Класса на батарейках планы переиграли, и теперь помимо электрической будет последовательная гибридная версия, где колеса будут вращать электромоторы, а четырехцилиндровый бензиновый двигатель станет вращать генератор для выработки электричества.
Ну и что на сегодняшний день известно точно: производить компактный G-Класс будут не в Австрии, где традиционно собирали классические «Гелендвагены», и не в Германии, а на заводе Mercedes-Benz в Венгрии.