Собянин заявил, что без Москвы близлежащие регионы «окунутся в нищету»

Москва обеспечивает рабочими местами около 2 млн жителей Подмосковья, а также дает «еще 3,5 млн рабочих мест по всей стране за счет своей экономики», заявил мэр города Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». По его мнению, без поставок продукции в столицу все близлежащие регионы «окунутся в нищету».

«Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву»,— сказал господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).

По оценке господина Собянина, Москва перечисляет в федеральный бюджет около 2 трлн руб. и производит 20% ВВП страны.