«Главное, что детей у нас не отбирают» Суд не стал лишать родительских прав семьи Хомских и Проказовых за участие в протестах с детьми

Адвокат семьи Хомских Татьяна Сустина сообщила, что Никулинский районный суд отклонил в понедельник иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, вышедших на несанкционированный митинг 3 августа с двумя детьми. Суд также вынес супругам предупреждение. Позднее в этот день Лефортовский суд Москвы отказался лишать родительских прав семью Проказовых, пришедших на акцию 27 июля с годовалым сыном. Ранее представители прокуратуры давали понять, что видят в поступке родителей желание предотвратить «свое возможное задержание» на акции. Адвокат сообщила, что «позиция прокуратуры по запугиванию родителей никуда не делась», поэтому решение о предупреждении будет обжаловано.

На заседание по рассмотрению иска в Никулинском суде 2 сентября пришел только Петр Хомский. Его жена Елена не смогла присутствовать, поскольку осталась дома с детьми. В 11 часов пресс-секретарь суда Мадонна Кочина сообщила, что заседание будет закрытым, «потому что дело затрагивает интересы детей», сославшись на ч. 8 ст. 10 Гражданского кодекса.

Напомним, 3 августа, освещая не санкционированное мэрией шествие по бульварам, журналисты телеканала РЕН ТВ выпустили ролик, в котором видно, как Петр и Елена Хомских вместе с другими протестующими шли по Пушкинской площади с двумя дочерьми в колясках. Одной из них еще не исполнилось трех лет, второй — два месяца. Семья с детьми проходила через расступившееся перед ними оцепление. 8 августа полицейские пришли к родителям супругов Хомских, у которых они были зарегистрированы, чтобы узнать, где проживает семья. 9 августа прокурор Яна Старовойтова подала в Никулинский суд иск о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских в отношении обеих дочерей. По версии прокуратуры, супруги «с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних рядом с толпой агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудниками правоохранительных органов со спецсредствами». Сделали это супруги Хомские, по версии истца, «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».

Адвокат и ответчик сообщили позднее, что судья допросила в качестве свидетеля отца Петра Хомского Александра. «Судья спрашивала, какие у меня дети,— я ответил, что семья благополучная, родители любящие,— рассказал он журналистам.— Я сказал, что моя старшая внучка успешно занимается в общеобразовательной школе, ходит в группу от Академии художеств и в бассейн». По словам господина Хомского, судья также поинтересовалась, как он узнал о планах Петра и Елены пойти на шествие с детьми: «Они сами мне рассказали, что собираются. Мы не видели в этом никакой опасности — это была прогулка по бульварам. Мы были на даче, и они взяли детей с собой. Они останавливались на детских площадках и прошли по бульварам. Об этом я рассказал судье».

Заседание длилось около часа, о его итоге рассказал ответчик Петр Хомский: в удовлетворении иска прокуратуры отказано, родителям вынесено предупреждение. «Главное, что детей у нас не отбирают,— сказал журналистам господин Хомский.— Я выдохнул, сейчас выдохнет моя жена: я отправил ей СМС про решение, и она его прочитала. Это был хоррор: даже угроза отобрать ребенка у кормящей матери — серьезный стресс. Я не понимаю, какое поведение мы должны изменить»,— сказал он, комментируя полученное предупреждение.

Адвокат Татьяна Сустина сообщила, что собирается обжаловать вынесенное судом решение о предупреждении «о необходимости изменения отношения к детям». «Это решение суда не является выигрышным для нас,— пояснила госпожа Сустина.—

Родителям сказали: сейчас мы вас родительских прав не лишаем, потому что эта мера преждевременная, но если вы продолжите появляться в центре в дни митингов, то ситуация может повториться».





По мнению адвоката, «позиция органов прокуратуры по части запугивания родителей никуда не делась»: «Они говорят: уважаемые родители, мера по лишению родительских прав исключительная, но вы все-таки не водите своих детей на митинги, сидите дома».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту прогулки на несанкционированном митинге 27 июля супругов Проказовых с годовалым ребенком по двум статьям — ст. 125 УК (оставление в опасности, максимальный срок — до года лишения свободы) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок — до трех лет лишения свободы). Предварительное судебное заседание Лефортовского суда по иску о лишении семьи Проказовых родительских прав также проходило в понедельник в закрытом режиме в связи с тем, что затрагивались интересы несовершеннолетних. Суд также вынес решение не лишать родительских прав семью Проказовых.

Слева направо: Ольга и Дмитрий Проказовы после заседания суда Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” юристы и правозащитники подчеркивают, что Семейный кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав, который не охватывает обстоятельства семей Хомских и Проказовых.

Елизавета Михальченко