Губернатор Приморья предложил усилить ответственность россиян за свое здоровье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает необходимым закрепить законодательно ответственность граждан за свое здоровье. На заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума, он заявил, что безответственное отношение россиян к своему здоровью приводит к заболеваниям и большим затратам на лечение.

«Некоторые люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярные профосмотры. В связи с этим предлагаю внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациентов за свое здоровье»,— сказал господин Кожемяко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, профилактика в несколько раз могла бы снизить затраты на последующее дорогостоящее лечение, снизить смертность и помочь избежать инвалидности.

Отдельно Олег Кожемяко остановился на ситуации со здравоохранением на Дальнем Востоке. По его словам, в Приморском крае при высокой смертности самая низкая выявляемость заболеваний в первичном звене. Он также предложил создать международный диагностическо-реабилитационный центр на острове Русский, чтобы жители Дальнего Востока могли проходить лечение в России, а не выезжали в Японию, Южную Корею или Китай.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и организовать подготовку региональных программ модернизации. Программы должны быть защищены не позднее 1 июля 2020 года.

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