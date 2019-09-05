НОВАТЭК пойдет за три моря

НОВАТЭК пытается выйти на прямые продажи газа конечным потребителям в Индии. Компания подписала соответствующие меморандумы с государственной Petronet LNG и частной H-Energy. Индия оставалась последним крупнейшим азиатским СПГ-рынком, с игроками которого НОВАТЭК до сих пор не сотрудничал. По мнению аналитиков, НОВАТЭК заинтересован в развитии долгосрочного спроса на свой газ и поэтому готов участвовать в развитии инфраструктуры, а индийские компании могут войти в проекты по перевалке СПГ в России.

Крупнейший в РФ производитель сжиженного газа (СПГ) НОВАТЭК в рамках ВЭФ подписал меморандумы с индийскими Petronet LNG и H-Energy. Соглашение с госкомпанией касается будущих поставок СПГ в Индию из портфеля НОВАТЭКа и совместный маркетинг СПГ в стране в качестве газомоторного топлива, в том числе совместные инвестиции в создание сети АЗС. А с H-Energy речь идет о совместных инвестициях в будущие СПГ-терминалы в Индии, а также создании совместного предприятия для трейдинга СПГ в Индии, Бангладеш и на других рынках.

H-Energy принадлежит семье индийского миллиардера Ниранджана Хиранандани, занимается газовой инфраструктурой — плавучими СПГ-терминалами (FSRU) и строительством газопроводов под регазифицированный СПГ, а также СПГ-трейдингом. Petronet LNG — госкомпания, крупнейший импортер СПГ в Индию, в основном из Катара.

Индия — один из наиболее бурно развивающихся рынков наряду с Китаем. В 2018 году поставки СПГ в страну увеличились на 16,6%, до 22,4 млн тонн, Wood Mackenzie прогнозирует рост спроса к 2040 году до 63 млн тонн. До сих пор НОВАТЭК не сотрудничал с местными компаниями, это первая попытка производителя выйти на индийский рынок. При этом газ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» поставляет в Индию «Газпром» в рамках контракта с GAIL на 2,5 млн тонн в год.

Как отметил в среду глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, Индия в будущем станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ, а низкая себестоимость производства новых арктических СПГ-проектов компании позволяет сохранять конкурентоспособность поставок в большинство мировых регионов. При этом до сих пор компания ориентировалась прежде всего на китайских и японских инвесторов и покупателей. Так, китайские CNPC и CNOOC получили по 10% в новом проекте «Арктик СПГ-2», еще 10% — у японского консорциума Mitsui и JOGMEC. Впрочем, по «Арктик СПГ-2» 60% газа из 19,8 млн тонн годовой мощности завода будет продавать НОВАТЭК из своего портфеля, что оставляет возможность поставок в Индию с этого проекта.

Леонид Михельсон, глава и совладелец НОВАТЭКа, о поставках газа на рынок Китая, 8 июня На каждом рынке свой «Межрегионгаз» — вот мы хотим создать такую компанию. Мы хотим продавать газ конечному потребителю.

Индийские потребители важны для НОВАТЭКа еще и с точки зрения логистики. Компания собирается организовать перевалку своего СПГ в Мурманске (для европейского направления) и на Камчатке (для Азии). Поставки в Индию можно рентабельно вести и из Мурманска, что позволит загрузить этот хаб и сократит необходимость продавать газ в Европе, где цены, как правило, ниже и существует нежелательная конкуренция с трубопроводным газом «Газпрома».

По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, соглашения с индийскими компаниями — это продолжение последовательной политики НОВАТЭКа по выходу на конечного потребителя в Азии. «У НОВАТЭКа есть планы производить на своих проектах 70–80 млн тонн СПГ к 2030 году, и в компании понимают, что для этого газа нужно создавать спрос, тем более что конкуренция среди производителей СПГ точно не снизится»,— говорит она. Petronet и H-Energy едва ли будут входить в непрофильные для себя проекты НОВАТЭКа по производству СПГ, считает эксперт, но могут быть заинтересованы в участии в инфраструктуре — перевалочных пунктах СПГ в Мурманске и на Камчатке. Участие в мурманском хабе наиболее логично, поскольку именно через него логистически наиболее удобно поставлять СПГ с Ямала.

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков