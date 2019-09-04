Минэкономики предложило удешевить процедуру банкротства в 20 раз

Глава Минэкономики Максим Орешкин предложил снизить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 тыс. до 10 тыс. руб. Ведомство уже готовит соответствующие поправки к законодательству.

«Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тыс. руб. и тем самым сделать ее более доступной, для того чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти»,— сказал министр на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Господин Орешкин вновь обозначил позицию ведомства: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают, учитывая «не всегда достаточный» уровень финансовой грамотности клиентов. «С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит»,— добавил он.

Ранее Минэкономики заявило о планах упростить процедуру банкротства физлиц, определив более четкие критерии для проведения процедуры, например, когда доход заемщиков опускается ниже определенного уровня — одного или двух прожиточных минимумов.

Изменения в законодательство, подготовленные ведомством, также обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

Подробнее о поправках читайте в публикации “Ъ” «Отпущение долгов».