Путин назвал придурками тех, кто считал Дальний Восток «балластом»

Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока, считая округ дотационным. Глава государства прервал доклад главы Якутии Айсена Николаева на его словах о том, что раньше «с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний».

«Не знаю, какие придурки так говорили»,— сказал господин Путин. Господин Николаев в ответ заметил, что такие высказывания можно было услышать еще 25 лет назад. «Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Доклад о национальной программе Дальнего Востока по повышению качества жизни жителей региона был зачитан на заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Господин Николаев, среди прочего, предложил направлять часть доходов от продажи нефти и газа на Дальнем Востоке в Фонд национального благосостояния для реализации нацпроектов по закреплению населения в ДФО. Также в своем докладе он напомнил о строительстве моста через реку Лена, который позволит сократить расходы на северный завоз на 4 млрд руб. ежегодно.

В ходе встречи Владимир Путин назвал демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной, практически во всех дальневосточных субъектах численность населения продолжает снижаться. «И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт»,— добавил он, выразив надежду, что когда-нибудь ДФО станет центром притяжения для жителей страны.

Президент также поручил и. о. губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко подготовить программу поддержки региона. В частности, речь идет о жилищном и дорожном строительстве: 10% жилого фонда Сахалина находится в аварийном состоянии. В ближайшее время в край будет направлена федеральная комиссия для планирования программы расселения.

Что обсуждают на Восточном экономическом форуме в 2019 году — в публикации “Ъ”.

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