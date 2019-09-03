Блогер Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал виновным в экстремизме блогера Владислава Синицу. Суд приговорил его к пяти годам колонии за призыв в Twitter расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов. На вопрос журналистов об обжаловании после оглашения приговора суда господин Синица ответил: «Естественно» (цитата по «Интерфаксу»).

Судебное следствие продолжалось один день. Гособвинение во время прений сторон попросило суд назначить блогеру шесть лет колонии.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

В начале августа суд арестовал блогера. Господин Синица признал факт размещения призыва в Twitter, но не признал вину. Блогер утверждал, что не призывал к насилию, но «подразумевал», что «если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться "народные волнения"».

По мнению следствия, после прошедшей несогласованной акции 27 июля в центре Москвы 30-летний Владислав Синица опубликовал в Twitter сообщение под псевдонимом Макс Стеклов, где фактически призывал к насилию в отношении детей силовиков. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия»).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму более 50 независимым кандидатам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках.

Подробнее о протестах читайте в материалах “Ъ”.